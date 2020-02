Osm nevinných obětí šíleného střelce si připomněli v Uherském Brodě

Bylo krátce po půl jedné odpoledne, když do restaurace Družba kousek od centra Uherského Brodu vešel 63letý muž v modré bundě. Byl to místní obyvatel a dlouhodobě nezaměstnaný elektrikář Zdeněk Kovář.

Psychicky nemocný muž vytáhl z igelitové tašky zbraň a na hosty začal bez jediného slova střílet ze dvou legálně držených pistolí.

Na místě zůstalo mrtvých sedm mužů a jedna žena ve věku od 27 do 66 let. Některým hostům a personálu se podařilo utéct a jeden přečkal tragédii ukrytý na toaletě. Kovář později zastřelil i sám sebe.

Jak by stejná událost dopadla dnes? Měla by tolik obětí? A stala by se vůbec? Po pěti letech od tragédie, která otřásla celou zemí a stala se nejmasovější vraždou v novodobých dějinách policie, neexistuje odpověď, která by veřejnost uklidnila.

Případy podobné těm, které se staly v Uherském Brodě či nedávno v Ostravě, totiž podle všeho nelze předvídat ani uhlídat pomocí lepšího systému, zákonů nebo předpisů.

„Předcházet násilnému činu u člověka, který dosud nic nespáchal, u něhož jeho okolí nezaznamenává závažné známky duševní poruchy anebo se nechová nějak nápadně, je téměř nemožné. Profilování masových vrahů je věda sama o sobě,“ uvedl Pavel Mohr, předseda Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

„Objektivně si musíme přiznat, že takové mimořádné události nelze stoprocentně zabránit. Bohužel, i ony jsou součástí našeho života,“ konstatoval ředitel krajské policie Jaromír Tkadleček.

Před pěti lety se po události strhla vlna kritiky. Týkala se rychlosti policejního zásahu, nedostatku informací v prvních hodinách po střelbě či špatně nastaveného systému odebírání zbrojních průkazů.

Přivolaná policejní hlídka se tehdy stáhla poté, kdy na ni Kovář začal střílet. Posilu, která pak chtěla zaútočit, zase zastavil policejní vyjednavač, který s pachatelem začal komunikovat. Zásahová jednotka z Brna se ke střelci dostala po dvou hodinách od prvních výstřelů. To už ale byl Kovář po smrti.

Generální inspekce bezpečnostních sborů v srpnu 2015 konstatovala, že policisté se při zásahu žádného trestného činu nedopustili, našla však několik pochybení, která mohla zpomalit zákrok proti ozbrojenému pachateli.

„Od té doby se mnoho věcí změnilo. Máme prvosledové hlídky, policisté jsou lépe vybavení, mají dlouhé zbraně, jsou k dispozici čtyřiadvacet hodin denně, jejich dojezdové časy jsou jiné a reakce je tudíž rychlejší,“ sdělil Tkadleček s tím, že speciálně vycvičených hlídek má Zlínský kraj k dispozici sedm.

Změnil se rovněž zákon o zbraních. Policisté dnes mohou v nutných případech přijít do domu majitele a zabavit mu legálně držené zbraně už ve chvíli, kdy mají důvodné podezření, že by se zbraní mohl být nebezpečný. To dříve nebylo možné.

Současně zákon dovolil, aby do registru držitelů zbraní nahlíželi i psychiatři a mohli tak upozornit policii na majitele, kterému psychický stav už držení zbraně nedovoluje.

„O využití nahlížení do registru držitelů zbrojních průkazů se žádné statistiky nevedou a zatím je to asi krátká doba na to, aby se mohl efekt této změny projevit. Je to jistě vítaná změna, ale každopádně to nevyřeší problém s jedinci, kteří si opatří zbraň nelegálně a žádný průkaz nemají,“ poznamenal Mohr.

Tragédii z 24. února 2015 už několik let připomíná pietní místo před zmíněnou restaurací Družba. Na stejném místě pod vzrostlými stromy tehdy hořely tisíce svíček a lidé se několik týdnů scházeli ke vzpomínce. Teď je do zvýšeného travnatého terénu zařezaný chodník s plechovým obložením a nápisem Obětem tragické události.

„Chtěli jsme, aby to byla citlivá a decentní připomínka, žádný pomník ani kříž,“ vysvětlil úpravu prostoru zastupitel a tehdejší starosta Patrik Kunčar. „Bývalá restaurace, kde ke střelbě došlo, se také změnila. Je zrekonstruovaná a vevnitř ani zvenčí na tu událost už nic neupozorňuje. Venku naopak ano,“ dodal.

I při pátém výročí se na místě sešly desítky lidí, aby zapálili svíčku a v tichosti vzpomínali na zemřelé. Nechyběli mezi nimi zástupci města, známí obětí nebo kdysi pravidelní hosté restaurace.

Místní firma, která budovu koupila, právě dokončuje její rekonstrukci. Otevření plánuje na květen. Změnila fasádu Družby i vnitřní uspořádání, má modernější venkovní vzhled a v přízemí jsou znovu otevřené obchody.

„V patře bude dvacet kanceláří, z nichž část budeme využívat my a další dáme do pronájmu zájemcům. Bývalou restauraci tady už nic nepřipomíná,“ dodal Roman Taťák z firmy Borák development.