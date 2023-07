Uherské Hradiště chce po téměř 70 letech proměnit Masarykovo náměstí

„Masarykovo náměstí se dostává do fáze materiální i morální zastaralosti,“ poukázal mluvčí radnice Jan Pášma.

Přitom jde o středobod města, o místo, kudy projde téměř každý návštěvník, kde sídlí vedení radnice, pošta, obchody, kostel a odehrává se množství kulturních, společenských i sportovních akcí. Navíc navazuje na druhé Mariánské náměstí, na pěší zónu v Havlíčkově ulici i na Nádražní ulici k železniční stanici.

„Řešení není snadné. Nepůjde jen o prosté předláždění, ale počítáme s úpravou dopravy, kdy dojde ke zklidnění pohybu osobních automobilů, bude vytvořen reprezentativní prostor před budovou městského úřadu a kostela sv. Františka Xaverského, čekáme vhodné řešení zeleně a modrozelené infrastruktury, a to ruku v ruce s možností pořádat kulturní a sportovní akce,“ přiblížil zadání soutěže mluvčí.

Snahy o změnu jsou v Uherském Hradišti dlouhodobé. Už před dvaceti lety se konala soutěž o novou podobu náměstí. Nakonec se z výsledků ale uskutečnila jen úprava Havlíčkovy ulice.

Přestavba bude stát 100 milionů korun

Radnice odhaduje stavební náklady na změnu na 100 milionů korun. Jako současný nedostatek vidí třeba fakt, že v létě je prostranství velmi vyhřáté. Kromě lipového stromořadí na jedné straně totiž náměstí nemá žádnou jinou zelenou plochu nebo stín.

V anketě některé instituce také upozornily na špatný povrch, příliš mnoho míst pro parkování aut, nebo naopak nedostatečnou infrastrukturu, kterou potřebují při svých akcích pořadatelé Slováckých slavností vína, Letní filmové školy nebo třeba Slováckého beachového léta. Soutěž by ale měla odpovědět i na to, jestli tyto akce na náměstí patří.

Zájemci mají své návrhy odevzdat do poloviny října. Z nich pak odborná komise vybere tři účastníky, kteří postoupí do druhého kola. Výsledek soutěže by měl být známý v lednu příštího roku.