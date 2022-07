Prázdná nemocnice. Povodeň v Hradišti vyhnala před 25 lety všechny pacienty

První hlášení o možné evakuaci slyšeli v Uherskohradišťské nemocnici ve středu 9. července. Na řece Moravě byl vyhlášený třetí stupeň povodňové aktivity. Záplavy, které se hnaly Slezskem a Moravou, měly za sebou první oběť a hladina řeky v samotném městě stále stoupala. Tehdy ještě zdravotníci netušili, že za pár dní budou prožívat jedny z nejdramatičtějších hodin povodní roku 1997.

„V noci z 11. na 12. července je celý areál nemocnice zatopený. Nejhůř postižená je interna, gynekologie, ortopedie, plicní oddělení. Pacienti jsou vrtulníky přestěhovaní do nemocnic ve Zlíně, Kyjově, Vyškově atd. V neděli 13. července je špitál prázdný, všichni pacienti jsou evakuovaní,“ zaznamenaly do své kroniky zdravotní sestry z dialyzačního oddělení.

V sobotu, během několika desítek minut, zaplavila voda z nedaleké řeky Moravy celý areál a na některých místech vystoupala do výšky půldruhého metru.

Uherskohradišťská nemocnice byla jediná na Moravě, která se musela vystěhovat úplně celá. Část pacientů, kterým zdravotní stav dovolil domácí péči, odešla k rodinám. Zhruba 500 nemocných ve vážnějším stavu, kteří potřebovali hospitalizaci, ale bylo nutné převézt do jiných zařízení.

„Byl to náraz, nikdo nečekal, že taková voda přijde. Problém byl, že nešla elektřina, nebyla voda. A my jsme musely zajistit dialýzu desítkám našich pacientů, pro které to je výkon zachraňující život a potřebují ji několikrát do týdne,“ zavzpomínala staniční sestra z oddělení nefrologie a dialýzy Irena Kadlčíková.

Pacienty vyváželi záchranáři na člunech

Dopravu pacientů komplikovala řeka, která zaplavila některé příjezdové cesty. Sanitky ze Zlína zůstaly stát kilometr a půl před nemocnicí, kvůli vodě byl nepřístupný i přistávací heliport v areálu nemocnice. Pacientům nakonec ven pomohli vojáci s těžkými armádními auty nebo záchranáři na člunech. Evakuaci muselo podstoupit i 23 novorozeňat.

„Naše oddělení organizovalo transporty pacientek z nemocnice v Uherském Hradišti, tehdy jsme přijímali asi deset žen i nějaké děti. Do práce muselo narychlo přijet víc lidí, pacientky přivážely sanitky a vzpomínám si, že jsme rodičky přijímali už před budovou. Sanitky najížděly jedna za druhou, dokonce jsem k nějakému novorozenci vybíhal ven. Ale zvládlo se to bez velkých komplikací,“ připomněl primář novorozeneckého oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně Jozef Macko.

Lidé z Uherskohradišťska, kteří měli v té době zdravotní potíže, museli do šestnáct kilometrů vzdálené uherskobrodské polikliniky, kde čtyřiadvacet hodin sloužili lékaři a sestry z hradišťské nemocnice. Záchranáři si akutní případy rozdělili tak, aby pohotovost byla zajištěná na obou březích řeky Moravy. Pacienty ze Starého Města a okolí vozili do nemocnice v Kyjově, z opačného břehu zase do nemocnice ve Zlíně.

Téměř všichni zdravotníci z nemocnice se navíc s povodní potýkali i doma. Bojovali se zatopenými sklepy i domy, jiní se kvůli vodě ze své obce vůbec nedostali, další se na několik dní museli s rodinou evakuovat.

Na své pracoviště se část personálu vrátila po týdnu, některé ambulance se otevřely na konci července, stále mnoho oddělení však bojovalo s nefungujícími přístroji. Až do 3. srpna přijímali lékaři pouze akutní pacienty, teprve 13. srpna se areál vrátil do plného provozu.

Pracovníci zjistili, že voda zatopila přízemí ortopedie, archivy v suterénu gynekologie, šatny a tělocvičnu pro nastávající matky. Pod vodou se ocitly také budovy plicní s tělocvičnou a ambulancí i přízemí interního pavilonu včetně koronární jednotky. Záchranáři museli strhnout podlahy, zničené bylo veškeré zařízení i nábytek a zdi pokryla vrstva plísní.

Na budovách vznikla škoda za více než 8 milionů korun, na výměníkových stanicích a inženýrských sítích téměř 14 milionů a na vybavení včetně přístrojů za 25 milionů. Tehdejší ředitel Miroslav Rössler správně odhadoval, že vysoušení a boj s vlhkostí potrvají měsíce.

Stoprocentní ochranu nemocnice stále nemá

Po necelých devíti letech přišla další povodeň a další evakuace. Na konci března 2006 donutila stoupající hladina Moravy zdravotníky přesunout pacienty v předstihu do vyšších pater budov, část z nich propustit na domácí doléčení a dál přijímat jen akutní případy. Další večer však bylo potřeba kvůli vysokému riziku zatopení evakuovat asi 200 pacientů do jiných zařízení. Znovu se plná péče rozjela za deset dní.

Čtvrt století po povodních je v Uherském Hradišti hotová první etapa rozsáhlých protipovodňových opatření, která město chrání, ale jen před stoletou vodou z řeky Moravy. Dokončit se ovšem musí i druhá část, která je právě pro nemocnici důležitá a řeší také řeku Olšavu a Starou Olšavu.

„Stoprocentní ochranu území, na kterém se nachází nemocnice, přinese až druhá etapa, ke které patří celý soubor opatření. Mimo jiné přelivná hrana na levém břehu u Kunovského lesa. Pokud by se velká voda do města dostala dnes, dá se předpokládat, že zdaleka nedosáhne takových výšek, jako při ničivých povodních v minulosti a škody by zcela určitě nebyly tak rozsáhlé, jako například v roce 1997,“ zdůraznil mluvčí radnice Jan Pášma.

Zastupitelé už letos v únoru schválili memorandum mezi společností Povodí Moravy a městy Uherské Hradiště a Kunovice. To má za cíl dokončit komplexní protipovodňovou ochranu v tomto území.