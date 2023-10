Použité jehly či materiál z laboratoří zlikviduje nemocniční spalovna

„Pro nás to může být přínosné. Pokud by v budoucnu tato nemocnice uspěla ve výběrovém řízení, které musíme ze zákona na likvidaci nebezpečných odpadů vyhlašovat, tak předpokládáme, že by náklady byly nižší než u stávajícího poskytovatele těchto služeb,“ naznačil provozní náměstek Baťovy nemocnice ve Zlíně Bohumír Gottfried.

Nemocnice v Hradišti je totiž jediná, která má už dnes vlastní zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu. To už však je v provozu více než čtvrt století a dosluhuje. Vedení tak stálo před rozhodnutím, jestli spalovnu zbourat, nebo ji upravit a zmodernizovat. Aby se materiál nemusel jako u ostatních vozit jinam a ušetřily se náklady, rozhodlo se postavit nové zařízení.

„První varianta by znamenala konec naší soběstačnosti, museli bychom využívat externí služby a pochopitelně za ně i tvrdě platit,“ upozornil ředitel Petr Sládek. „Druhá možnost nám naopak nabízí šanci mít spalovnu s dostatečnou kapacitou pro likvidaci vlastního zdravotnického odpadu, využít veškeré vyprodukované teplo pro provoz nemocnice a v neposlední řadě přemístit ji do technické části nemocnice,“ doplnil.

Teď už nemocnice vybírá firmu, která modernizované zařízení za zhruba 200 milionů postaví. Před třemi lety se náklady odhadovaly zhruba na polovinu. I tak se ale stavba do budoucna vyplatí.

Kapacita spalovny bude téměř trojnásobná oproti současnosti, kdy do ní nemocnice ročně dodá asi 350 tun odpadu. Funguje šest dní v týdnu a každý den spálí 1,25 tuny odpadu, a to zejména z operačních sálů a infekčního oddělení, které v Uherském Hradišti funguje jako jediné ve Zlínském kraji.

Nově se počítá s tím, že vlastního odpadu bude asi 400 tun. Dalších 600 tun doputuje z ostatních nemocnic. Každý den pak zařízení dokáže spálit 3,6 tuny odpadu a za celý rok to může být dohromady až tisíc tun.

Lidé ve městě stavbu odmítali

Například zlínská nemocnice odváží asi 500 tun ročně do spalovny v areálu ZPS ve Zlíně-Malenovicích a zaplatí za to 6,5 milionu. Nejvíce odpadu produkují oddělení centrálních operačních sálů, anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny a kardiologické oddělení včetně intenzivní kardiologie a arytmologie.

Necelých 200 tun odveze ročně do spalovny Kroměřížská nemocnice a zhruba 110 tun Vsetínská nemocnice. Jako akciové společnosti však zařízení musejí vypisovat na likvidaci tohoto odpadu výběrové řízení. Hradiště by tak v soutěži muselo poskytnout ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Ze začátku se ve městě zvedla vlna kritiky vůči této stavbě, kdy se někteří obyvatelé obávali znečištění ovzduší, nadměrného hluku nebo zvýšené dopravní zátěže v okolí nemocnice. Záměr ale splnil všechna potřebná nařízení a limity a prošel také složitým procesem EIA, tedy zhodnocením vlivu na životní prostředí.

Stavba splňuje rovněž požadavek Povodí Moravy, které upozornilo na fakt, že nemocnice stojí v záplavovém území vzhledem k blízkosti řeky Moravy. Někteří zdravotníci si také ještě živě pamatují, jak celý areál zasáhly povodně v roce 1997. Od té doby se ale díky několika protipovodňovým opatřením situace změnila, a přestože všechna nejsou ještě hotová, stavba by měla být na velkou vodu připravena.

Podlaha prvního nadzemního podlaží bude půl metru nad nejvyšší hladinou stoleté vody v daném místě. Pro chystanou stavbu je už vydané pravomocné stavební povolení.