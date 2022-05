Oprava pěší zóny vyprázdnila podniky v Uherském Hradišti jako lockdown

To nejhorší přitom právě začíná – od uplynulé neděle je až do 10. června úsek od Staré radnice po Mariánské náměstí zcela uzavřený.

Především provozovatelé obchodů z Prostřední ulice, kde se převážná část obnovy koná, přirovnávají současnou situaci k nouzovému stavu v čase pandemie koronaviru. Ztráty většiny podniků jsou už teď více než padesátiprocentní.

„Chystáme se požádat radnici o kompenzaci ztrát formou snížení měsíčního nájmu nejméně o třicet procent,“ plánují oslovení podnikatelé.

Mluvčí Uherského Hradiště Jan Pášma reagoval, že jakmile město jakýkoli podnět obdrží, začne se jím zabývat. „Je to běžná praxe a ze zákona i nutnost, ale prozatím jsme žádnou písemnost od nikoho neobdrželi,“ uvedl mluvčí.

Jakmile se podnikatelé sjednotí a radnice vyhodnotí jejich požadavky jako

První sonda v Mlýnské ulici mezi domy s čísly popisnými 133 a 134, odkryla fragment cihlových základů dosud neznámé novověké stavby. Druhá sonda, zavedená před domem na pomezí Prostřední ulice a Masarykova náměstí, odhalila barokní dlažbu ze 17. století, několik velkých záplav, základy gotických domů, požár města, ale také osídlení místa v období Velké Moravy. Archeologové objevili rovněž střepy keramických nádob, kosti hospodářských zvířat, část středověkého železného nože a železný nástroj na odstraňování kůry z kmenů stromů nalezený ve vrstvě datované do období Velkomoravské říše. Vyzvedli i množství dřevěného tesařského odpadu pocházejícího z doby založení v roce 1257.

oprávněné, na kompenzaci ušlého zisku dostanou nárok pouze provozy se sídlem v městské budově. Majitelé obchodů, kteří podnikají ve vlastních nemovitostech, mají smůlu. Jejich potíže se bez ohledu na další vývoj prací, jež mají skončit až na konci srpna, budou dál prohlubovat.

To je případ Moniky Bartošové, která v Prostřední ulici provozuje společně s manželem kavárnu Kafe uprostřed. „Zákazníky vyhlížíme marně,“ posteskla si šéfka kavárny.

Problém podle ní spočívá především v tom, že jakmile lidé přicházející z Mariánského náměstí nahlédnou do Prostřední ulice a spatří těžkou techniku, tak i když se nepracuje v celé její délce, dál už pěší zónou nepokračují. To samé se týká také těch, kteří do ulice míří z centrálního Masarykova náměstí.

Práce by mohly skončit o něco dříve

„Od dubna jsme přišli o sedmdesát procent tržeb, provoz musíme dotovat z rezerv,“ konstatovala Bartošová. Pohled na stroje či cedule s upozorněním na zvýšenou opatrnost jsou podle tvrzení podnikatelů spolehlivým odpuzovačem zákazníků.

„Teď začíná další etapa prací přímo před vchodem do obchodu. Lidé ale nechodili už předtím, kdy jsme měli otevřeno, a důvod je jasný,“ potvrzuje vedoucí prodejny se sportovním oblečením Šárka Špaňhelová. „Když vám stojí před výkladní skříní bagr a dvě auta stavební firmy, dál už asi nepůjdete,“ podotkla.

Podle místostarosty Uherského Hradiště Jaroslava Zatloukala pokračují práce podle harmonogramu. Přesouvají se však do míst s hustým zasíťováním, kde sice archeologové už dělníky doprovázet nebudou, výkopy tam ale mohou odkrýt nečekané problémy s rozvody energií.

„Zatím ale vše spěje spíše k tomu, že by práce mohly definitivně skončit ještě dříve než na konci srpna,“ naznačil Zatloukal. „Dělníci vynakládají veškeré úsilí, pracují i o víkendech, aby zmírnili dopad do běžného provozu v ulici, zejména dobu úplné uzavírky,“ dodal.