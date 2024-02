Učitel autoškoly dostal infarkt během výcviku, zachránila jej studentka

„Instruktor se při prvních příznacích zachoval přesně tak, jak učí své studenty, tedy nepokračoval v jízdě a nechal žákyni zajet na blízké parkoviště,“ popsala mluvčí zdravotnických záchranářů Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.

Muž později zdravotníkům vylíčil celou situaci. „Auto jsme zaparkovali a čekali pět deset minut. Myslel jsem, že mě to přejde. Měl jsem jakousi podivnou žlutou mlhu před očima, točila se mi hlava,“ řekl.

I když stav nepřecházel, lékaře volat nechtěl. Dívka však reagovala rázněji. Déle než pár minut odmítla čekat, a přesto, že ji muž ujišťoval, že bude v pořádku, vytočila tísňovou linku. „Tím svému školiteli zachránila život,“ reagovala mluvčí.

Při příjezdu záchranářů byl muž bledý, zpocený a mimo jiné uváděl mírný tlak na hrudi. Vyšetřením zjistili, že učitele autoškoly postihl infarkt.

„Nikdy by mě to nenapadlo. Bolest na hrudi nebyla nijak významná, ani mi nikam nevystřelovala. Spíš jsem vnímal to rozostřené vidění a točení hlavy,“ divil se pacient. Záchranáři muže převezli do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.

„Za správné vyhodnocení situace je potřeba poděkovat jak pacientovi, tak ženě volající na tísňovou linku,“ uvedla mluvčí.