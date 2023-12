Bývalou restauraci v budově zlínské radnice nahradí nové turistické centrum

Nejdříve ale musí město prostory stavebně upravit, aby byly méně členité a více odpovídaly novému využití. „Vypsali jsme výběrové řízení na zhotovitele, aby prostor upravil podle dokumentace,“ přiblížil primátor Jiří Korec.

V současné době je informační centrum ve spodní části uvnitř radnice, takže ve dnech pracovního volna bývá zavřené. Jeho část zaměřená na turisty se přesune do nových prostor, kde by mělo být i zázemí pro účinkující na akcích na náměstí Míru. Bude tam hygienické zařízení, kuchyňka, šatna a sklad. Stavební úpravy vyjdou na zhruba osm milionů korun, vybavení interiéru na dva miliony korun.

„Diskutujeme o tom, aby turistické centrum bylo otevřené v době, kdy je sezona cestovního ruchu, což teď standardně nebývá,“ nastínil Korec.

Zlínský kraj provozuje turistické centrum ve vstupní části muzea ve 14. budově baťovského areálu. Otevřeno mívá i mimo pracovní dny.

„Jde o to, jestli tato služba musí být na náměstí, nebo stačí, když bude tam,“ uvažuje Korec. „Dokážu si představit, že v nefrekventovaných termínech ji necháme tam, ve frekventovaných ji budeme mít i na náměstí.“

Vedení města bude potom muset řešit i další využití prostor stávajícího informačního centra. V materiálu schváleném městskou radou se píše, že v něm vznikne recepce a podatelna. Podle Korce by tam mohla v budoucnu být i zasedací místnost, protože nový hlavní vstup do radnice včetně informací by měl být přes sousední budovu číslo 10. Město plánuje její kompletní přestavbu a nové využití.