Kdo by neznal filmy a seriály Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Pane, vy jste vdova!, Arabela, Mach a Šebestová, Dívka na koštěti nebo Létající Čestmír. Tyto snímky se nesmazatelně zapsaly do dějin české kinematografie.
Za všemi stojí jméno scenáristy a spisovatele Miloše Macourka, který patří k největším osobnostem českého filmu a je jedním z nejvýznamnějších kroměřížských rodáků. Letos uplyne sto let od jeho narození a místní se rozhodli, že toto výročí náležitě oslaví.
Město si ho bude připomínat po celou letošní turistickou sezonu. „Součástí nabídky akcí k tomuto výročí budou hudební vystoupení, rozsáhlá výstava nebo několik akcí, které uspořádá knihovna,“ uvedl kroměřížský radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík.
Výstava Miloš Macourek králem fantazie začne v muzeu Kroměřížska na Velkém náměstí 4. června a potrvá do 30. srpna. „Návštěvníci se ocitnou přímo uprostřed pohádkových příběhů, stanou se jejich součástí. Budou si moci prohlédnout na dvě desítky kostýmů z těchto děl a řadu věcí také vyzkoušet,“ slíbily kurátorky Martina Malá a Lenka Pěluchová.
„Počítáme s tím, že výstava bude velkou atrakcí nejen pro místní, ale především pro turisty, kterým chceme krásy Kroměříže přiblížit právě skrze vztah Miloše Macourka k rodnému městu,“ doplnil Kašík.
Součástí oslav bude 4. června beseda s hercem a režisérem Ondřejem Kepkou nazvaná Honzík z Arabely a 18. června program Saxana a lexikon pohádek, který připravuje Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy Kroměříž. Zazní v něm samozřejmě legendární písně z Macourkových komedií.
Město se má rozzářit
Během září si budou moci zájemci v Knihovně Kroměřížska prohlédnout výstavu o Macourkově tvorbě a na poslední zářijový den chystá kino Nadsklepí filmovou projekci, přednášku a kvíz o slavném rodákovi.
Novinkou letošní sezony budou městské slavnosti pojmenované Kroměříž září. A rovněž během této akce dojde na Macourka. Festival se uskuteční o víkendu od 18. do 20. září, hlavní hvězdou bude kapela Divokej Bill.
Součástí programu bude také koncert Moravské filharmonie Olomouc, která zahraje slavné filmové melodie a mezi nimi i několik skladeb z Macourkových filmů.
Název slavnostní nevznikl jen z toho, že se konají v devátém měsíci roku. Podle Kašíka je cílem jednak protáhnout turistickou sezonu, ale také rozzářit město a ukázat ho v jiném světle. Nebude chybět ani místní gastronomie. Vstup bude zdarma.
„Budeme mít speciálně upravené náměstí, netradičně umístěná pódia na místech, kde ještě nikdy nebyla. Mnohá místa budou večer netradičně nasvícená, ozdobíme kašny a chystáme i další věci, které zaujmou občany i návštěvníky.“
Dalšími zajímavými akcemi v Kroměříži budou červnový Vybarvený běh, srpnový cyklistický závod Czech Tour, krajské dožínky v Podzámecké zahradě, zářijový koncert skupiny Jelen v Podzámecké zahradě nebo říjnový Den uniformovaných sborů.