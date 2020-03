V obci u Velehradu vznikne památník, připomene návštěvu Jana Pavla II.

„Bude představovat připomínku návštěvy papeže Jana Pavla II., který u nás v roce 1990 vystoupil z vrtulníku a pokračoval na Velehrad. Je to významný symbol a předěl dějinných událostí,“ zdůvodnil starosta obce Tupesy Oldřich Vávra, jehož obec je známá výrobou keramiky i slévárnou a vede přes ni poutní cesta na sousední Velehrad.

Papež Jan Pavel II. přiletěl 22. dubna 1990 ráno nejprve letadlem z Prahy do Kunovic a odtud vrtulníkem do Tupes. Zde nasedl do automobilu a odjel k Velehradu.

Před obcí spolu s olomouckým arcibiskupem Františkem Vaňákem nastoupili do proskleného papamobilu a za nadšených ovací věřících přijeli ke vchodu do velehradské baziliky.

Z Velehradu papež odjel odpoledne opět do Tupes a odtamtud pokračoval vrtulníkem do Bratislavy.

„Jeho návštěva byla velmi významná a nebyla jen církevní, ale i státní a nasměrovala chod celé České republiky,“ upozornil starosta Vávra.

Náklady na památník jsou vyčísleny na 1,2 milionu korun. O finanční příspěvek ve výši 500 tisíc požádal starosta také zastupitele Zlínského kraje. Stejnou částku dá obec ze svého a zbývajících 200 tisíc přidá Mikroregion Buchlov.

Památník, který vytvoří akademický sochař Otmar Oliva, bude pět metrů vysoký, vyrobený ze žuly s prvky litého kovu. Obelisk bude stát pár desítek metrů od fotbalového hřiště, na kterém papež v dubnu 1990 vystoupil z vrtulníku.

Nedaleko vede cyklostezka Jana Pavla II. z Tupes na Velehrad a při červencové Národní pouti tam bývá jedno ze záchytných parkovišť.

„Tato návštěva významem přesáhla hranici obce i regionu. Nebereme to jen jako záležitost Tupes,“ vysvětlil starosta.

Papež tehdy přijel do Československa na pozvání čerstvě zvoleného prezidenta Václava Havla a v zemi se zdržel necelé dva dny. Na velehradskou bohoslužbu přijelo 300 tisíc lidí, další stovky tisíc ho vítaly na Letenské pláni v Praze, sešel se také s kněžími a politiky na Pražském hradě.

Někteří krajští zastupitelé ovšem s půlmilionovým příspěvkem na památník nesouhlasili.

„Výrazný podíl na financování by měla mít církev. Veřejné prostředky jsou potřeba jinde,“ uvedla například zastupitelka Taťána Valentová Nersesjan z ČSSD.

Ivo Valenta ze Strany soukromníků zase namítal, že podle jeho informací je většina obyvatel Tupes proti památníku a byli by radši, kdyby obec dala peníze na něco jiného. Podle starosty Vávry se k tomuto tématu uskutečnilo veřejné jednání za velké účasti lidí a s nesouhlasem se nesetkal.

„Když tady nebudou kříže, budou tady půlměsíce. Svatý otec navštívil Velehrad téměř bezprostředně po sametové revoluci a nebyla to pouze událost náboženská. Přitom na Velehradě ani v okolí neexistuje připomínka této významné návštěvy,“ prohlásil hejtman Jiří Čunek.

Zastupitelé nakonec finanční pomoc obci Tupesy schválili. Pošlou také peníze na pamětní desku, která bude na Velehradě připomínat 70 let od odvlečení řeholníků z klášterů v roce 1950.