Blížící se opravu tržiště ve Zlíně může zastavit žaloba majitelů stánků

Časové plány zlínského magistrátu nemusejí vyjít. Vlastníci dvou prodejních buněk na tržišti, Věra Fryštacká a Ladislav Nesrsta, podali žalobu proti krajskému úřadu, v níž se mimo jiné dožadují zrušení stavebního povolení a vydání předběžného opatření, jímž by soud mohl přípravy rekonstrukce dočasně zastavit. Už dříve se odvolali proti stavebnímu povolení, ale Zlínský kraj to zamítl.

Majitelé tvrdí, že jsou kráceni na svých právech. Vadí jim, že s nimi stavební úřad při povolovacím řízení nejednal jako s hlavními účastníky řízení, i když jsou jejich stánky součástí tržiště a po dobu rekonstrukce budou zavřené.



Nedohodli se s městem například na tom, jak budou prodejní buňky nově napojené na inženýrské sítě a kdy se tak stane.

„Celou dobu s námi zástupci města jednali jako s hlavními účastníky řízení, kterých se rekonstrukce tržiště bude přímo dotýkat. Stavební úřad však s námi takto nejednal a zařadil nás mezi vedlejší účastníky řízení,“ podotkla Fryštacká.

„Protože se stavební úřad našimi stavbami nezabýval, podali jsme odvolání na krajský úřad. Ten se našimi námitkami, které se týkaly připojení inženýrských sítí a našeho postavení v řízení, také nezabýval a naše odvolání zamítl. Proto jsme se obrátili na soud,“ doplnila.

Dohoda byla před podpisem

Město s vlastníky dlouhou dobu jednalo o tom, jak by mohly stánky vypadat a kdo jejich opravu zaplatí. Dohoda byla téměř před podpisem.

„Podání žaloby považuji za nedodržení dohody a extrémně nešťastnou věc,“ reagoval náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci majetek města. Naznačil, že v případě stažení žalob je ochoten o uzavření dohody opět jednat.

„Jsem přesvědčený, že jsme udělali vše dobře a oslovili všechny účastníky řízení tak, jak to mělo být podle zákona. Jsem zvědavý, jestli u soudu uspějí s odkladným účinkem. My pokračujeme dál v přípravě, abychom mohli začít na jaře s přestavbou tržiště tak, jak jsme občanům avizovali,“ zmínil Brada.

Stavební úřad vyvěsil povolení na úřední desce formou veřejné vyhlášky a nesvolal na místě jednání. Neobesílal dopisem všechny účastníky, protože jich byl větší počet. V takových případech to řeší veřejnou vyhláškou. Do rukou či do datové schránky dostali vyjádření jen někteří účastníci řízení, vlastníci stánků ne.

„Doručovali jsme podle zákona, což potvrdil krajský úřad,“ sdělil vedoucí zlínského stavebního úřadu Petr Skácel.

„Dohoda se blížila k podpisu, místo toho byla vyvěšena vyhláška, a tím nás obešli. Následně bylo schváleno stavební povolení, aniž by mě obeslali a byly dohodnuty technické detaily stavby,“ ohradil se Nesrsta.

Pokud by soud vyhověl vlastníkům stánků s návrhem na vydání předběžného opatření, město by muselo přípravu zastavit. „Myslím si, že nemůžou být úspěšní, ale bude záležet na soudu,“ poznamenal Brada. „Jediný důvod k podání žaloby podle mého názoru je, že chtějí dostat více peněz z města na opravu svých stánků. Udělali jsme ale vše pro to, abychom jim vyšli vstříc,“ říká.

Vlastník stánku: Problém je v přístupu města

Město každému majiteli nabídlo na opravu zápůjčku 500 tisíc korun, kterou odmítli. Podle Brady požadovali nevratnou dotaci ve stejné výši, v čemž jim zase nevyhovělo město. „Jsou součástí tržiště, ale mají samostatný vlastní pozemek,“ nastínil Brada.

Fryštacká s Nesrstou říkají, že by nevratnou dotaci chtěli jen v případě, že by stánky opravovali podle návrhu města. Když si je změní podle svého, tak tvrdí, že za vlastní peníze.

Podmínky zápůjčky považují za nevýhodné a uvádějí, že jim nejde o peníze města, ale o vzhled tržiště a aby nákladná rekonstrukce nedopadla jako u přestavby podchodu. Tam se magistrát před lety nedohodl s majiteli obchodů a ty zůstaly neopravené.

„Již několik let máme snahu stánky rekonstruovat a zlepšit jejich vzhled, samozřejmě za vlastní prostředky. Problém však spočíval v přístupu města. Nikdy jsme neměli důvod stavbu tržiště brzdit,“ řekla Fryštacká.

Návrh na proměnu tržiště Pod Kaštany počítá s více než 100 prodejními místy na více než 900 metrech čtverečních prodejní plochy.

U nových stolků mají být rozvody vody a elektrické zásuvky, takže prodejci budou moci nabízet i sýry nebo uzeniny. Stánky také půjde zastřešovat. Pod střechou na jedné straně tržiště budou volná místa, kde se má dát prodávat na zemi nebo v dřevěných stáncích.