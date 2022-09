Prodejci mají zájem o opravené tržiště. Nejvíc prostoru dostanou farmáři

Téměř polovina z přibližně 70 stálých prodejních míst (10 bude ještě možné příležitostně přidat) bude vyhrazena pro farmáře, zhruba třetinu mají obsadit trhovci, kteří na trhu přeprodávali zboží v posledních letech. Zbytek bude vyčleněný gastroprovozům.

Trh dostane svůj řád, jednotný vzhled, logo i speciální náplň, která může být v některých dnech zaměřená na určitý typ výrobků. Vše podstatné bude uvedeno na elektronické tabuli u vstupu do tržiště ve směru od náměstí Míru.

Zájemců o prodej je hodně – farmářů je více než sto, stejně tak stávajících prodejců. „Zájemců je víc, než je počet prodejních míst. Je ale spousta subjektů, které tam chtějí být třeba jednou za týden nebo za dva týdny,“ předestřel náměstek primátora Pavel Brada, jenž má v kompetenci majetek města. „Pokud by byl zájem obrovský, začneme to nějak selektovat. Myslíme si ale, že to nebude tak žhavé.“

Podle Brady by se mělo dostat na všechny prodejce, staré i nové. Vizuálně by měly být sektory tržiště jasně odlišené. Většina bude vyhrazena prvovýrobě. Cílem radnice od začátku je, aby lidé nakupovali čerstvé a kvalitní potraviny.

„Farmářská část by měla být důležitější, ale chtěli jsme zachovat i možnost přeprodeje, jenom už nebude na celém tržišti,“ nastínil Brada. „Bude to rozlišené, aby veřejnost nebyla klamána.“

Lidé by tady měli mít jistotu, že nakupují domácí produkty. Manažerka tržiště bude hlídat i to, jestli je dodržovaný koncept tržiště. Zlínské vedení se inspirovalo i v Brně na Zelném trhu, kde se konávají velké trhy.

Každý den jiná nabídka

Informační tabule bude u přilehlé zastávky hromadné dopravy. Lidé díky ní zjistí, na co bude tržiště v některé dny zaměřené. Například na uzeniny, ryby, pečivo. Podle Brady by mohl být zveřejněný program i na měsíc dopředu. Měla by tam být také mapa tržiště s informacemi, co kde mohou lidé nakoupit.

„Chceme, aby se skladba trhů měnila a každý den tam bylo něco zajímavého,“ nastínil Brada. „Mohou tam být i úplně jiné typy výrobků. Třeba v neděli by se tam mohly nabízet jen designové výrobky, které byly na zámku v rámci prodejní výstavy Zlín Design Market.“

U prodejních míst budou i zásuvky, aby se mohlo prodávat také chlazené zboží. Město chce zájemcům nabídnout k pronájmu pět až deset chladicích boxů.

Zlín už má také logo tržiště, jež bude na zastřešení, plachtách i slunečnících a současně rovněž na předmětech, například taškách, bedničkách, hrníčcích. Brada by chtěl, aby trhovci bedýnky a tašky používali, město jim je proto nabídne za nízké ceny.