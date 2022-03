Zlínské tržiště Pod Kaštany mění podobu, hotovo může být už během léta

Teplé počasí dává možnost, že by se původní zářijový termín dokončení přestavby tržiště mohl zkrátit. „Určitě bychom si všichni přáli, aby to bylo dříve,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci.

Záležet bude ale i na tom, jestli na stavbaře v zemi nečeká další překvapení. Jedním z nich bylo, že objevili část původní kamenné kanalizace zřejmě ještě z baťovské éry, která se musela nahradit plastovou. Probíhající archeologický průzkum zatím objevy nepřinesl.

Vstup na staveniště a v budoucnu i na nové tržiště je ze Soudní ulice. U tamní kavárny je vykopaná jáma, v níž bude vodovod napojený na retenční nádrž, do které se bude čerpat voda z nedaleké studny. Z nádrže se voda rozvede na tržiště a využitá bude i na veřejných toaletách, jež vzniknou pod kavárnou.

„Budou mít podobný obvodový plášť jako kavárna. Před ní vznikne zahrádka, jež bude od cesty odstíněná zídkou a betonovými květináči,“ popsal vedoucí městského odboru realizace investičních akcí Petr Hloušek.

Soudní ulice i navazující cesty, z nichž jedna zatáčí k náměstí Míru a druhá na tržiště, získají povrch v podobě dlažeb. V Soudní ulici, v jejíž horní části se mají otáčet auta, budou odolnější „kočičí hlavy“, jinde řezaná dlažba. Stejná je i na Václavském náměstí v Praze.

„Jenom pod stánky na tržišti bude cementobetonový povrch, aby se dal dobře udržovat a čistit,“ upřesnil Hloušek.

Zatím se ale všude nachází jen nerovná hlína, staveništěm projíždí těžká technika a míhají se dělníci. V prostoru pod novinovým stánkem vznikne menší vyvýšené náměstíčko s fontánou. A při vstupu na tržiště jsou po pravé straně vyhloubené betonové základy pro zastřešení.

Na trhu bude jiný typ zboží

Obě věci spolu souvisejí. Pod střechou budou pevná místa pro sezení a mobilní stánky s občerstvením. A to nejen přes den. „Plánujeme, že až by se večer tržiště zavřelo, mohlo by se to tu změnit v živou zónu. Dovedu si tady představit i hudbu,“ naznačil Brada. Při větších akcích, jako je například filmový festival, by se podle něj dalo tancovat na zmíněném náměstíčku.

Po levé straně tržiště ve směru od náměstí už trčí ze země železné výztuže, z nichž budou opěrné zídky. Stánků bude na této straně čtyřicet, přesněji řečeno to budou betonové stoly s hladkým povrchem. Za nimi vyrostou ocelové konstrukce s plachtami, které se budou dát vztyčit jako zastřešení.

Před stoly se má nacházet nízká konstrukce pro vystavování zboží. V zídkách budou také zásuvky, aby si prodejci mohli přivézt ledničky a prodávat čerstvé zboží, mléčné i masné výrobky. Což je další změna proti současnému stavu.

„Upravíme tržní řád, aby tady bylo možné prodávat jen určitý sortiment. A chceme taky kontaktovat farmáře a další podobné výrobce a na bázi smluv se s nimi dohodnout, že tady budou ve stanovených časech prodávat své zboží,“ konstatoval Brada.

Podle něho by informace trhovců o nabízeném zboží a jeho cenách měly mít jednotnou podobu. Na straně k parku jsou dnes ještě vidět nevzhledné zbytky konstrukcí dvou prodejních stánků, jejichž majitelé si je opraví podle vlastních představ a za svoje peníze. Měly by ovšem ladit s tržištěm.

Propojení s blízkým parkem i zámkem

Za nimi bude první průchod do zámeckého parku a po několika metrech druhý. Zrcadlově budou dva i směrem ke třídě Tomáše Bati. Dosud byl jeden a uprostřed tržiště. Na zídkách u východů vzniknou pítka. „Když si lidé koupí občerstvení, budou si moci sednout do parku. Chystáme také úpravy zámku, což by se mělo doplnit,“ dodal Brada.

Na konci tržiště bude na jedné straně zázemí pro správce, WC pro trhovce či kryté kontejnery na odpad. Na druhé straně zůstane prostor pro další mobilní stánky se slunečníky. Půjde je spojit, aby vzniklo jedno větší prodejní město.

Mezi trhem a sousední třídou Tomáše Bati bude místo původní vysázena nová lipová alej vzrostlejších stromů, chodník nahradí smíšená stezka pro cyklisty a chodce. Celkem na tržišti vysázejí 50 stromů, některé z nich budou kaštany.

Veřejné osvětlení bude nad tržištěm na lanech, půjde tam umístit i vánoční výzdobu. Po úpravách by se mohly vánoční trhy na náměstí Míru protáhnout až Pod Kaštany. Záležet bude na zájmu prodejců.