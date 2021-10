Dlouho slibovaná oprava zlínského trhu Pod Kaštany začala, otevře za rok

Nabízené zboží má mít jeden charakter, podobně jako vzhled tržiště. Radnici vyjdou úpravy na více než 120 milionů korun.

„Změna bude výrazná, půjde o značný posun. Stánky budou kvalitnější a budeme pracovat i se sortimentem,“ uvedl náměstek primátora Pavel Brada, který má na starosti majetek města. „Po dlažbě, kterou jsme použili, se bude dát chodit také na podpatcích. Stejně je vydlážděno třeba Václavské náměstí v Praze,“ dodal.

Návrh počítá s více než 100 prodejními místy na ploše přes 900 metrů čtverečních. U nových stolků budou rozvody vody a elektrické zásuvky, takže prodejci budou moci nabízet i sýry nebo uzeniny.



Stánky také půjde zastřešovat. Pod pevnou střechou na jedné straně tržiště budou volná místa, kde se má dát prodávat na zemi nebo v dřevěných stáncích. Opravy se dočkají i dvě prodejní buňky patřící soukromým majitelům.

Změní se rovněž prostor směrem k budově bývalého soudu a k náměstí Míru. Také tam bude nová dlažba a chodníky. Změní se i současné toalety v objektu nad bývalým soudem, kde je dnes kavárna. Ta na místě zůstane. Tržiště bude po úpravách více propojené se sousedním parkem u zámku, protože mezi oběma místy ubude nízké zeleně, která teď tvoří clonu.

„Zídka mezi tržištěm a parkem se odstraní, místo jednoho průchodu do parku budou dva. U každého bude pítko. Nejužší místo tržiště se rozšíří, aby se v něm mohla vyhnout dvě auta, když budou trhovci ráno přivážet ovoce,“ popsala před časem architektka Jitka Ressová z kanceláře pro architekturu a design ellement, jež návrh zpracovala.

„Když si lidé na trhu něco koupí, budou si moci sednout do parku. Přirovnal bych to k proměně parku Komenského. Bude to další pozitivní krok ke zlepšení veřejného prostoru ve městě,“ poznamenal náměstek Brada.



Přípravné práce na přestavbě tržiště začaly o víkendu, úpravám bude předcházet archeologický průzkum. Ukončení prací je naplánováno na říjen příštího roku. „Budeme se snažit, aby to bylo dříve, třeba jeden dva měsíce předem,“ konstatoval Brada.

Po dobu uzavření tržiště Pod Kaštany je už nyní provizorně otevřeno náhradní. Umístěné je v prostoru na parkovišti u Domu kultury na druhé straně Gahurovy ulice. Je o něco menší a oplocené, místo 110 prodejních stolků jich zde zákazníci najdou 44. Prodej na něm je ve stejném režimu jako dosud.

Práce přinesou i změnu veřejné dopravy

„Je to ulička, po jejíchž stranách jsou umístěny kovové stolky, které jsme přestěhovali z původního tržiště,“ upřesnil ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.

„Nedostatek prodejních míst se dá snad očekávat jenom před Památkou zesnulých, jinak bychom měli vyhovět všem zájemcům o prodej tak, aby měli k dispozici alespoň jeden stolek,“ doplnil.

Během přestavby původního tržiště se dají čekat i další změny v blízkém okolí. „Lidé se musejí připravit na změny pěších tras, přesun zastávky MHD a další drobné změny v organizaci dopravy,“ nastínil primátor Jiří Korec.

Stávající zastávka se posune blíž k náměstí Míru, u tržiště budou zrušeny dva přechody. Město vyznačí nové trasy pro chodce. Radnice chtěla přestavbu tržiště původně zahájit letos na jaře, nemohla se však na některých věcech dohodnout se dvěma majiteli prodejních buněk na tržišti. Ti se obrátili i na soud, nakonec ale došlo k dohodě.