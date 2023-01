Med, sušené ovoce nebo sýry. Na trhu Pod Kaštany jsou první prodejci

„Jsem rád, že se konečně dostáváme do začátku prodeje,“ předestřel primátor Zlína Jiří Korec. „Věřím, že během zkušební lhůty vychytáme případné problémy, jež stoprocentně přijdou. Od března, kdy bude poptávka prodejců po prodeji mnohem větší, už to rozjedeme téměř v plné míře.“

I vzhledem k tomu, že pokud jde o zájem prodejců, bývají leden a únor slabší měsíce, tržiště nebude hned plné. „Je to období, ve kterém se trhovci úplně neženou do prodeje, takže uvidíme, kolik se nám jich tam podaří dostat,“ zmínil Korec.

Zpočátku by měli své zboží nabízet tři stálí prodejci, kteří přivezou výrobky z ovčí vlny, sušené ovoce a med. K nim se každý den přidají další, kteří se mohou střídat, například prodejci domácích sýrů, zeleniny, paštik, zelí či teplých polévek. Během zimy by jich mělo být kolem desíti. Město chce lákat prodejce i tím, že během zkušebního provozu nabízí využití stolů zdarma.

„Pokud jde o počty prodejců, bude to velmi záležet i na tom, jaké bude počasí. V lednu a v únoru se na tržišti běžně neprodávalo,“ upozornila manažerka tržiště Michaela Topič.

„Od poloviny března se bude tržiště stále více zaplňovat a od dubna už by mělo být plné. Bude tam i místo, které necháváme volné pro nahodilé prodejce, kteří nabízejí borůvky či maliny,“ doplnila.

Na začátku dubna radnice plánuje slavnostní akci na zahájení prodejní sezony, která by se měla stát tradicí. Připravena budou hudební vystoupení a další zpestření.

„Těším se na to,“ řekl Korec. „Sám jsem zvědavý, jakou nabídku občanům poskytneme. Chceme tam mít kvalitní zboží a suroviny, ideálně přímo od výrobců.“

Každý den zaměření na jiné zboží

Na více než 900 metrech čtverečních plochy je k dispozici 63 prodejních míst a dalších až třicet míst v případě rozšíření tržiště směrem k náměstí Míru.

Téměř polovina prodejních míst bude vyhrazena pro farmáře, část bude vyčleněná gastroprovozům. Cílem radnice od začátku je, aby lidé nakupovali čerstvé a kvalitní potraviny. Původ farmářských výrobků chce také kontrolovat, aby lidé měli jistotu, že nakupují domácí produkty.

Trh má i svůj řád, logo a třeba i speciální náplň, která může být v některých dnech zaměřená na určitý typ výrobků. Vše podstatné bude uvedeno na elektronické tabuli u vstupu ve směru od náměstí Míru, ta by měla být v provozu také během těchto dnů.

Lidé díky ní zjistí, na co bude tržiště v některé dny zaměřené. Například na uzeniny, ryby, pečivo. Měla by tam být také mapa tržiště s informacemi, co kde mohou lidé nakoupit. Všechny informace jsou k dispozici na internetových stránkách trzistepodkastany.cz.

Místo buněk má být občerstvení

Město tržiště opravovalo od loňského podzimu a postupně jeho dokončení a otevření odkládalo. Původně mělo být hotové loni na podzim, nakonec se v polovině prosince otevřelo, aby jím mohli procházet lidé, ale nikdo tam neprodával.

Zahájení zkušebního provozu se ještě odehraje bez dvou prodejních buněk, které jejich majitelé zbourali teprve před koncem roku a dosud položili jen novou základovou betonovou desku a vyřešili přípojky inženýrských sítí. Jejich stánky, v nichž by mělo být zejména občerstvení, mají být hotové na přelomu března a dubna.

„Tu nejhorší část jsme stihli udělat v prosinci. Do konce ledna bychom chtěli mít hrubou stavbu, pokud to dovolí počasí, pak budeme čekat na okna a výlohy,“ nastínil majitel jednoho stánku Ladislav Nesrsta.

Kromě stánků by se na tržišti a v jeho okolí mohla objevit také plátěná lehátka, kde by lidé konzumovali výrobky, které si od prodejců nakoupí. Pokud by to bylo možné, některá by byla také v sousedním parku.

„Umístění lehátek ještě budeme specifikovat, měla by zvýšit přidanou hodnotu tržiště,“ zmínil náměstek primátora Pavel Brada. „Ideální by bylo, kdyby se to podařilo do zahájení sezony.“

Město chce také nabízet k prodeji různé druhy tašek a hrnky, které budou odpovídat vizuální podobě tržiště. Také to by mělo být připravené na hlavní sezonu. „Preferovat chceme plátěné tašky, které by lidé mohli používat opakovaně,“ naznačil Brada.