Oprava zlínského tržiště se blíží do finále, zkušební provoz začne v lednu

Prodejci se tu objeví v rámci zkušebního provozu až od začátku příštího roku. Naplno by mělo tržiště začít fungovat na přelomu března a dubna s příchodem hlavní prodejní sezony.

„Vzhledem ke skutečnosti, že leden a únor jsou z hlediska prodejů pro trhovce velmi slabé, rádi bychom využili těchto měsíců k otestování provozu nového tržiště v praxi. Počítáme i se zvýhodněnými podmínkami pro prodejce,“ sdělil primátor Jiří Korec.

„Oficiální zahájení sezony pak bude ve slavnostním duchu, chtěli bychom tak zahajovat každou prodejní sezonu,“ doplnil.

Na více než 900 metrech čtverečních plochy bude k dispozici 63 prodejních míst a dalších až třicet míst v případě rozšíření tržiště směrem k náměstí Míru.

Tržiště bude i lépe vybaveno, u prodejních míst budou přípojky elektrické energie. Díky tomu prodejci v hlavní sezoně nabídnou také potraviny náročné na teplotu při skladování, jako jsou uzeniny či sýr.

„V lednu a únoru bude prostor pro vyřešení provozních nedostatků, pokud by se objevily. Máme za cíl, aby tržiště bylo na hlavní sezonu co nejlépe funkční,“ poznamenal náměstek primátora Pavel Brada. Majitelé zřejmě nestihnou do začátku roku postavit dvě nové prodejní buňky, jež jsou součástí tržiště. Lidem se tak otevřou později.

Trh dostane i svůj řád, logo a speciální náplň, která může být v některých dnech zaměřená na určitý typ výrobků. Vše podstatné bude uvedeno na elektronické tabuli u vstupu ve směru od náměstí Míru.

Radnice se vyhnula i nepříjemné situaci, kdy hrozilo, že majitelé neodstraní své staré prodejní buňky, které stály uprostřed tržiště. Před pár týdny se jim však podařilo konečně získat stavební povolení a do začátku prodejní sezony stihnou postavit nové.