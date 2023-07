Lidé se zlepšili v třídění odpadu. Pořád to nestačí, radnice tlačí čas

„Obce potřebují přenastavit systém“ Produkce komunálních odpadů v Česku je stále nad průměrem Evropské unie. Podle odborníka na odpadové hospodářství Milana Havla ze spolku Arnika máme oproti západním státům stále co dohánět a radnice budou muset změnit přístup. „Je to široké a složité téma,“ upozorňuje. Produkce směsného komunálního odpadu se daří snižovat. Je to z vašeho pohledu dostatečné?

Z dat je vidět, že mezi jednotlivými sídly mohou být značné rozdíly. Je to tím, že v Česku řeší každá obec odpady samostatně, což nemusí být efektivní – osobně podporuji spolupráci obcí – a hlavně je to pomalé. Druhý důvod může být i to, že některé vykazují i odpad ze živností. Podle mě až 80 % potřebuje více či méně systém odpadového hospodářství přenastavit. Mnoho obcí nesplní legislativní cíl roku 2025, vytřídit 60 % komunálních odpadů. Jak tedy mají města a obce občany co nejlépe namotivovat ke správnému zacházení s odpady?

Sledujeme dobré příklady a také ze Zlínského kraje je jich několik. Jde je podle mě rozdělit na dvě skupiny. Obce, kde mají poplatek podle produkce odpadů (PAYT), což je v kraji nejlepší příklad Slavičína. Pak se řadě obcím podařilo zavést dobře „door to door“ systém třídění u domu (občané mají nádoby na odpad přímo u domů,a třídění tak začíná už v domácnostech – pozn. red.). Tam se dají vyzdvihnout například Vidče nebo Chropyně. Pak je ve Zlínském kraji řada obcí, které dosahují dobrých výsledku pomocí motivačního systému MESOH. Například obce Fryšták a Strání. Ale fungují rovněž další systémy, třeba unikátní systém vymysleli v Prostřední Bečvě, mají ale hodně rekreačních objektů, a tím pádem i vyšší produkci směsného odpadu. Fungují dostatečně osvětové nástroje? A je ještě potřeba zlepšit praktické věci jako vyladění počtu svozů a popelnic?

Pružná regulace objemu nádob na směsný odpad je velmi důležitá. V řadě obcí to vedlo ke snížení produkce zbytkových odpadů. Tam, kde jsou rodinné domy a mají „door to door“ systém, lze snížit potřebný objem popelnic až k 10 litrům na jednoho obyvatele a týden. Kde systém není, jsou okolo 20 litrů. Systém PAYT (občan platí za odpad podle toho, kolik ho skutečně vyprodukuje – pozn. red.) objem reguluje přirozeně. Výzvu představují sídliště, kde je potřeba zlepšit vztah jednotlivých domů ke stáním s kontejnery, aby byla větší odpovědnost domu za místo, kam jeho obyvatelé odkládají odpady. To z historických důvodů ne vždy lze. Celkově je tady z hlediska osvěty a vyladění systémů ještě hodně práce. Největší problémy mívají lidé s tříděním bioodpadu. Máte vysvětlení?

Bioodpady tvoří stále největší podíl ve směsném odpadu, je to 30 až 40 %. Jde o osvětu v oblasti omezení plýtvání jídlem a třídění kuchyňských bioodpadů. Nejvíce se plýtvá ovocem, zeleninou a pečivem. Pro lidi může být překvapující, že kuchyňský odpad má měrnou hmotnost zhruba 8krát větší než plasty. Lidi to klame, protože hodně váží, ale nezabírá tolik objemu. Jsou radnice připraveny na zákaz skládkování od roku 2030?

Nejsou. Zatím proběhly procesy EIA na zařízení pro energetické využití odpadu, ale vůbec se nedaří produkci zbytkových odpadů snižovat. To je právě těch 80 % obcí, co potřebují doladit systém nakládání s odpady. I Nejvyšší kontrolní úřad kritizoval, že dotace nevedou ke snižování produkce zbytkových odpadů.