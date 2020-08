Nevidomí s vodicími psy trénovali pohyb ve městě i nastupování do MHD

Čtyřletá fenka zlatého retrívra Madla pomalu prochází rušným tržištěm v centru Zlína a opatrně provádí svou majitelku Lenku Šulerovou mezi stánky. Když hrozí srážka s jedním z kamenných stolů, zastaví, dá znamení, že v cestě je překážka, a vyvede paničku zpět na otevřené prostranství.

Za dobře zvládnutou situaci pak následuje pochvala a pamlsek. Podobné situace mohly v posledních dnech obyvatelé Zlína vídat častěji.

„Snažíme se každoročně ta místa vybírat tak, aby byla pro pejsky i majitele zajímavá a nabídla jim možnost procvičit si zvládání nových nebo nezvyklých situací. Ve Zlíně jsme poprvé a musím říct, že skvěle vyhovuje našim potřebám,“ vysvětluje Milan Dvořák, zakladatel Školy pro výcvik psů a zároveň vedoucí brněnské organizace Vodicí pes.

Společně s dalšími třemi cvičiteli se během rekondičního týdne věnovali patnácti klientům, s nimiž procvičovali rutinní, ale i neobvyklé situace, kterým musí vodicí pes při své práci čelit.

U Madly je to například hlučná silnice, které by se raději vyhnula, u jiných psů schody nebo nástup do MHD.

„Každý pes i jeho páníček mají specifické záležitosti, které by si chtěli vyzkoušet nebo procvičit, ale kromě toho je tu i všeobecný trénink, který je pro všechny účastníky stejný, ať už je to uměle postavená překážková dráha nebo procházka podél staveniště,“ dodává Dvořák.

„I díky tomu je pro nás Zlín super, jsou tu místa a překážky, které psi ve svém běžném domácím prostředí neznají,“ je přesvědčen.

Trénink je poučný i pro okolí

Souhlasí s ním i jeho kolegyně, cvičitelka Lenka Vaňková, která oceňuje hlavně přehlednost a dostupnost míst, kde může s klienty cvičit.

Setkání ve Zlíně si chválí i účastníci. „Nám s Madlou vyhovuje hlavně to, že tu je všude spousta prostoru. Je tu velká zástavba a hodně lidí, ale i tak máme pořád dost místa k bezpečnému pohybu,“ říká Lenka Šulerová, která se rekondičních pobytů účastní již několik let.

Premiéru naopak zažívají Božena Přikrylová se svou labradorkou Ajkou, ale i ty si neobvyklý trénink užívají.

„Pes je pro mě pomůcka i parťák a takové akce nám oběma hodně prospívají. A mám dojem, že to je poučné i pro okolí, hlavně pro běžné lidi,“ vysvětluje.

Letní rekondiční pobyty ovšem nejsou jen o tvrdém tréninku. Cvičitelé i účastníci je vnímají spíše jako týden oddychu a společně stráveného času.

„Mnoho klientů se k nám v létě vrací hlavně proto, že už se navzájem znají z akcí během roku a různých pobytů, nebo naopak chtějí potkat někoho nového. Je to pro ně takový sraz, škola a dovolená v jednom,“ přemítá Dvořák.