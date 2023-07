Dopravní kalamita ve Zlíně polevuje. Řidiči už vědí, jak se stavbě vyhnout

Po týdnu je situace jiná – výrazně lepší. Kolony i zpoždění trolejbusů a autobusů sice nezmizely, ale zkrátily se už druhý den po začátku prací. Pak se situace například ve středu zhoršila, ale opět se zřejmě ukázalo, že řidiči si najdou své trasy, jak se zácpám vyhnout.

„Razantně se to zlepšilo. Minulé pondělí to byl kolaps. Chtěl bych poděkovat řidičům, že začali hledat alternativní trasy,“ vzkázal šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

V pondělí ráno se v dopravní špičce tvořila kolona od centra města do Prštného, posunovala se pomalu. Odpoledne to bylo podobné.

„Když jezdím z práce, tak už ne po hlavní cestě, ale po vedlejších silnicích přes Oldřichovice, Bohuslavice a Březnici. Je to sice delší, ale rychlejší,“ sdělil Petr Novák, který jezdí pracovat do Napajedel.

Další řidiči zase na příjezdu do Zlína v Loukách nebo v Prštném odbočí doleva a po druhé straně řeky Dřevnice jedou k sídlišti Jižní Svahy. To bývá také rychlejší, i když při odbočení v Prštném se ve špičkách tvoří kolony. Jiní motoristé zase dočasně opustili svá auta a snaží se jezdit na kole, pokud jim to situace dovolí.

Jestliže chtějí motoristé navzdory opravě cesty projet centrem Zlína, musejí počítat většinou se zdržením minimálně v řádu minut, což platí také pro cestující městskou hromadnou dopravou.

„Situace s průjezdností pro MHD je zatím relativně přijatelná. Zpoždění spojů, které opravovaným úsekem projíždějí, většinou nepřekračuje 10 minut,“ hlásil mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Vojtěch Cekota.

Naopak minulou středu byla situace ve špičkách srovnatelná s pondělím, zpoždění dosahovala i 40 minut. „Takže musely být některé spoje kráceny v centru Zlína a nasazovány náhradní autobusy a povoláváni další řidiči, aby byly dodrženy bezpečnostní přestávky u řidičů zpožděných spojů,“ poznamenal Cekota.

Silničáři v pondělí vyměňovali povrch vozovky u křižovatky do Březnické ulice, z níž je kvůli její rekonstrukci jednosměrka. Lze po ní pouze vyjíždět z města. Podle Chudárka je to však teď výhoda, protože auta nejedou opačným směrem do centra na zúžený hlavní silniční tah.

„I když nám to hodně lidí vyčítá, tak to byl důvod, proč jsme do toho šli,“ nastínil Chudárek.

Zastávka u náměstí Práce se během této doby dočasně posune a zkrátí, takže trolejbusy a autobusy na sebe nebudou čekat. Dopravní podnik cestujícím nebude moci garantovat přestupy. Silničáři nejdříve opraví dva levé pruhy, pak jeden pravý, včetně zastávkového zálivu.

Trolejbusy po tuto dobu neodbočí z křižovatky pod Kongresovým centrem na Gahurovu ulici. Linky číslo 6, 10 a 14 na Jižní Svahy tak budou jezdit kolem kostela. Tato část by měla být opravená do konce července, od srpna začne poslední, po křižovatku pod Kolektivním domem.

„Pak se přesuneme na nejhorší úsek pod školami, kde to bude hodně vypjaté. Bude nám na záda dýchat Barum Rally a v jedné fázi tam bude opět otevřený jenom jeden jízdní pruh. Bude to kalamita,“ varuje Chudárek.

Problémy budou do 12. srpna

Zastávka Školní se posune, zkrátí a nebudou na ní garantované přestupy. „Motoristé se s tímto stavem budou muset nějak vyrovnat a kdo může, měl by si najít nějakou jinou silniční trasu,“ poznamenal ředitel dopravního podniku Josef Kocháň. „Za zpoždění spojů, mimořádné přestupování a komplikace při používání MHD se cestujícím omlouváme. Pro fungování MHD jsme udělali ve vzniklé složité dopravní situaci všechno, co bylo v našich silách,“ doplnil Kocháň.

Dispečeři dopravního podniku sledují provoz prostřednictvím online kamerového systému a dávají pokyny řidičům zpožděných spojů.

Stavební práce by měly kompletně skončit 12. srpna. Cestáři zahájili rekonstrukci hlavního tahu 10. července v místě křižovatky do Antonínovy ulice. Podle Kocháně ale mohli začít o týden dříve, kdy byl slabší provoz na silnicích, protože byly dva sváteční dny.

Silničáři zdůvodňují termín zahájení mimo jiné tím, že dokončovali opravu hlavního příjezdu do Zlína v Zádveřicích. Nechtěli řidičům situaci komplikovat na dvou místech současně.