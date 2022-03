Co s pozemkem po torzu na sídlišti Zlín nevyřešil, zkusí to zase po volbách

„Město má aktuálně rozděláno několik velkých projektů: tržiště Pod Kaštany, Velké kino, náměstí Míru, prostor vedle Březnické ulice,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má majetek města a architektonické soutěže ve své kompetenci.

„Na radě jsme se proto dohodli, že soutěž zadáme až v dalším volebním období, abychom co nejdál dotáhli aktuální projekty, byť jsme to měli uvedeno v programovém prohlášení,“ dodal.

Město v tomto volebním období vypsalo a ukončilo soutěž na zastavění prostoru pod sportovní halou u Březnické ulice, což také slíbilo v programovém prohlášení. Má tam vzniknout samostatná čtvrť, kde budou především byty, dále sportoviště, parkoviště nebo muzeum veteránů. Na Jižních Svazích by mělo být něco podobného.

„Nechci říkat, že by tam vznikla celá nová čtvrť, ale mělo by to být centrum Jižních Svahů, kde budou byty, občanská vybavenost, park,“ nastínil Brada.

„Optimální řešení u těchto větších celků vyplynou ze soutěží,“ zmínil před nedávnem hlavní zlínský architekt Jindřich Nový. „Odpověď se ale ukrývá v otázce, co chybí na Jižních Svazích. Tedy občanská vybavenost a opravdový kus města, kde by se dalo nakupovat, pracovat, stravovat, cvičit a klidně i bydlet,“ dodal.

Torzo velkého nedostavěného obchodního centra šlo k zemi v roce 2016. Od té doby na místě vzniklo pouze discgolfové hřiště a parkoviště. Vedení radnice už před volbami v roce 2018 říkalo, že o tom, co po torzu vznikne, nechá rozhodnout nově zvolené zastupitele. Brada teď podotkl, že radnice bude do podzimních voleb alespoň pracovat na zadání soutěže.

„Byl bych rád, kdyby se hned po volbách mohla soutěž zadat, i kdybych na radnici nebyl,“ zmínil Brada.

„Město upřednostnilo jiné projekty, což je škoda. Promarnil se čas to dobře promyslet a připravit,“ míní opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21). „Baťa nebyl hloupější než my a nechal si poradit, jak se staví město, které my už dlouho lepíme jak vlaštovka hnízdo. Jižní Svahy by měly mít své centrum, s veřejnými službami, sportovišti, kulturním a společenským zázemím,“ poznamenal.

Podle opozičního zastupitele Pavla Sekuly (SPD) je ale architektonická soutěž zbytečná. „Považuji za důležité jednat. Protože město nejedná, tady máme tolik roků prostor, který je nevyužitý,“ myslí si Sekula. Je přesvědčený, že po torzu by měly vyrůst zejména byty, kterých je ve Zlíně velký nedostatek. Pak například sociální a zdravotnická zařízení.

Archivní video z bourání torza v roce 2016: