Nejsem nekritický uctívač Babiše, říká nový starosta Kroměříže

Bude se na nich domlouvat s novou koalicí, kterou tvoří ANO, KDU-ČSL a nezávislí, Zdravé Kroměřížsko, ČSSD, ODS a OK občané Kroměříže. „Bylo mi jasné, že nemám jiné řešení než pozici starosty vzít. Advokacie teď musí počkat, rozjeté věci předávám kolegům,“ říká 37letý Opatrný.

Jak jste se dostal k politice?

Přivedl mě k ní můj partner z advokátní kanceláře Radek Vondráček, který se angažoval ve hnutí ANO. Když se dostal do Poslanecké sněmovny, začal jsem od něho dostávat informace, jak to funguje v Praze v zákulisí. Laik má o tom úplně jiné představy, než jaká je realita, sám jsem do té doby politiku znal jen z médií. Začal jsem se postupně osobně potkávat s některými politiky, a když Radek hledal lidi do kroměřížské buňky ANO, oslovil i mě. Díky tomu jsem v roce 2014 poprvé kandidoval na radnici, čtyři roky poté se stal kroměřížským zastupitelem a teď starostou.

Jak jste se vůbec s Vondráčkem seznámili?

Během studií právnické fakulty jsem u něj působil v rámci praxe, po škole jsem pak nastoupil jako koncipient. A když jsem složil advokátní zkoušky, stali jsme se společníky. Během těch let se z nás stali také přátelé.

Proč jste v roce 2014 kývl na nabídku vstoupit právě do ANO?

Jsem středopravicově orientovaný člověk, nicméně u tradičních politických stran mi začaly vadit různé korupční kauzy, s nimiž byly spojené. Proto jsem začal hledat alternativu. A právě v této době do politiky vstoupil Andrej Babiš.

Kdyby tehdy Vondráček začal dělat kariéru v rámci ODS, šel byste do této strany?

Neumím mluvit za něj, ale beru to tak, že měl přístup do politiky skrze svoje působení v ANO, a logicky jsem se tedy potkával hlavně s politiky z tohoto hnutí.

Jaký máte názor na Andreje Babiše?

Vím, že je to politik, který rozděluje společnost. Nejsem jeho nekritický uctívač, ale beru ho jako schopného manažera, který přišel do politiky s myšlenkou na úplně jiný styl řízení a přeprogramování politického systému. Je to úspěšný podnikatel a jeden z největších zaměstnavatelů v Česku, logicky poutá pozornost médií i veřejnosti.

Tomáš Opatrný

Narodil se v roce 1985 v Kroměříži, kde absolvoval gymnázium a pak vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Působil jako advokátní koncipient u Radka Vondráčka v Kroměříži, oba spolu poté založili advokátní kancelář. Od roku 2017 je zastupitelem Kroměříže, letos na podzim byl zvolen starostou. Je ženatý, má dvě děti.

Co byste mu poradil, aby dělal jinak?

Myslím, že jeho komunikace s médii by mohla být lepší. Trochu ho limituje i ne úplně ideální slovní a gramatická vybavenost, přece jen je poznat, že pochází ze Slovenska.

Nevadí vám jeho slovník nebo to, jak svým chováním rozděluje společnost?

Myslím, že polarizace je záležitost i politiků současných vládních stran. Celkově bych byl rád, kdyby se atmosféra ve společnosti zklidnila a mohli bychom se o politice bavit normálně a bez urážek.

Jaké jsou vaše plány v pozici starosty Kroměříže?

Nejdříve potřebujeme dokončit rozpočet na příští rok, chystáme i programové prohlášení. Už dříve jsem kritizoval, že naši předchůdci málo investovali a nepřipravili dostatečné množství projektů, na něž bychom mohli žádat o dotační peníze. To je teď náš prvořadý úkol. Kroměříž má problémy ve sportovní oblasti, chybí nám sportovní hala, v zanedbaném stavu jsou krytý bazén, sportoviště či koupaliště Bajda. Trápí nás také parkování, nedostatek cyklostezek nebo nedostatek ubytovacích kapacit v sociálních službách a mateřských školách. Je toho hodně.

Chcete stavět novou sportovní halu i bazén a opravit zimní stadion, ale kde na to město vezme peníze?

Především musí být připravená projektová dokumentace, aby šlo získat dotace. Nepřipravenost města z minulosti je bohužel problém. Víc se tady mluvilo, než konalo.

Na kroměřížském koupališti Bajda je opravené i zázemí pro děti.

Hnutí ANO před volbami slibovalo MHD zdarma pro děti, studenty a seniory. Platí to?

Budeme se to snažit prosadit v rámci jednání s našimi koaličními partnery a přesvědčit je, že je to cesta, jak lidem pomoci ušetřit peníze. Ale stoprocentně slíbit to nemůžu, to by hnutí ANO v radě a zastupitelstvu muselo mít většinu.

Co nový územní plán Kroměříže, na který se dlouhá léta čeká?

Pracuje se na něm třetí funkční období a pořád není hotovo. Přitom jde o zásadní dokument, který ovlivní budoucí rozvoj města z hlediska podnikání či bydlení. Byl jsem členem výboru pro tvorbu územního plánu a chápu, že je to zdlouhavý proces. Jenže mi přijde, že bývalé vedení města nebylo dostatečně aktivní. S architekty a jejich návrhy spíše bojovalo, což je špatně.

Vůči exstarostovi Jaroslavu Němcovi (Nezávislí) jste dlouhodobě kritický. Jaký je váš vztah?

V komunální politice začínal v barvách ANO, pak se naše cesty rozešly. Podle mě leží kořeny neshod v roce 2016, kdy měl ambici kandidovat do Senátu, ale hnutí vybralo jiného kandidáta (agronoma Jana Haška). Pan Němec to vnímal osobně a začal se vůči nám vyhraňovat.

Po volbách s vámi Němec odmítl jednat a prohlásil, že hnutí ANO pro něj není zárukou ochrany společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK). Chcete ji tedy privatizovat?

To nemáme vůbec v plánu. Je to lživé nařčení, které pan Němec prohlašoval už před čtyřmi lety. Celou dobu mluvíme o tom, že voda musí zůstat v rukou obcí a město má být akcionářem VaK. Ještě v den voleb na jeho popud jsme si psali SMS a domlouvali se, že se potkáme, den potom pak vydal takové prohlášení. Nerozumím tomu, ale teď už to asi nemá cenu řešit.

Ve městě se mluvilo i o tom, zda v případě volebního úspěchu ANO budete starostou a opustíte advokátní praxi. Váhal jste?

Bylo to složité rozhodování. Jako jednička kandidátky jsem cítil odpovědnost, a když jsme volby jasně vyhráli, bylo mi jasné, že nemám jiné řešení než pozici starosty vzít. Chci pomoct tomu, aby se město vydalo dobrým směrem a žilo se tady dobře. Advokacie teď musí počkat, rozjeté věci postupně předávám svým kolegům.

Nevím o městě, kde by dva partneři z jedné advokátní kanceláře měli takové postavení. Vy jste starosta, Radek Vondráček poslanec. Není to nezdravé?

Taky neznám podobný příklad. Oba jsme nějaký vliv a kontakty získali a věřím, že to může být přínos pro město, které posuneme dál. Když byl Radek předsedou Sněmovny, měl kvůli ješitnosti pana Němce bohužel dveře zavřené, takže se tady nemohly konat různé kulturní a jiné události. Já bych ho teď naopak chtěl do dění v Kroměříži více vtáhnout.

Na vaše spojení se ptám i proto, že jste oba byli předmětem kauzy, v níž Hospodářské noviny upozornily na vaši spolupráci s kroměřížskými odsouzenými lichváři Miroslavem Kolmanem a Rudolfem Cieslou, kterým jste dělal právní servis. Vyvodil jste z toho nějaké důsledky?

Bylo to pro mě osobně nepříjemné, protože mnoho informací uvedených ve článcích nebylo pravdivých. Jako advokát mám povinnost mlčenlivosti, která mi znemožňuje vyjadřovat se k věcem ohledně klientů veřejně. Byli jsme ovšem podrobeni přezkumu ze strany České advokátní komory (ČAK), což jsme uvítali. Vůči komoře se totiž můžeme vyjádřit otevřeně a povinnost mlčenlivosti nás neomezuje. Věc byla ze strany ČAK uzavřena konstatováním, že jsme se nedopustili žádného protiprávního nebo neetického jednání.

Vzal byste tuto zakázku znova, nebo si zpětně říkáte, že jste udělal chybu?

Já především předem nevěděl, čeho se tyto případy týkají. Snažím se klienty netřídit, protože advokát poskytuje právní služby všem občanům, občas musíme hájit i zloděje a vrahy. Až později jsem zjistil, že těmto mužům v Kroměříži poskytovalo právní služby několik advokátů i notář. Můžu jen zopakovat, že podle ČAK jsme se nedopustili žádného pochybení a poskytovali jsme zcela standardní právní služby.