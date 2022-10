Zlínská ODS zneužila moje jméno, hodili mě přes palubu, říká senátor Goláň

Původně se počítalo s tím, že se Tomáš Goláň stane na zlínské radnici ekonomickým náměstkem primátora. Nyní vysvětluje, proč k tomu nakonec nedošlo.

„Primátor chtěl záruky, že nebudu dělat problémy, byl k tomu záminkou nějaký můj komentář na facebooku, kde jsem vysvětloval, proč jdeme s ANO. Byl naprosto nevinný,“ říká Goláň.

A co jste si pak řekli s primátorem?

Primátorovi jsem volal a omlouval jsem se mu, jestli se ho dotkl můj komentář. A on mi řekl, že kdyby mě měl ve straně, tak mě vyhodí, na minutu. Myslím si, že na tom setkání za mými zády na mě museli nakydat pěknou špínu. To jsou věci, ve kterých odmítám figurovat.

Jak vám to vysvětloval šéf zlínské ODS Chalánek?

Tak se bál, že by skončil v opozici, když jim primátor pohrozil… Tam nebyly argumenty, jenom emoce a strach. A on mi to i tak vysvětloval, že měli strach, aby neskončili v opozici, že celou dobu pracovali na tom, aby se dostali do vedení města a že nechtějí přijít o volební výsledek, jehož dosáhli. Nikoho už nezajímá, že to bylo kvůli mně. Jenom jsem se tomu smál, protože jsem nevěděl, co na to mám říct.

Řešil jste to i s jinými lidmi z ODS?

Předseda vlády Petr Fiala byl strašně naštvaný a chtěl to řešit, ale řekl jsem mu, ať to nedělá. Tady je komunální politika a co jsme si tady uvařili, musíme si i sníst. Nechtěl jsem, aby do toho centrála zasahovala. Beru to jako poučení, že komunální politika není pro mě. A taky jsem proti tomu sám nechtěl nic dělat. Nechtěl jsem psát články a aktivovat lidi, aby mě šli podpořit. To je pod mojí úroveň.

Máte pocit, že vás ODS hodila přes palubu?

Udělal jsem ODS výsledek, který byl za poslední dobu neuvěřitelný. Ale pak mě hodili přes palubu, protože se báli, že by mohli přijít o koalici. Upřednostnili koalici před lídrem.

Šéf zlínské ODS Chalánek mluví o tom, že jste 3. října sám řekl, že v koalici nebudete?

Ano, to jsem jim opravdu řekl, protože mě 29. září vyřadili ze všech jednání a pak mi nabídli neuvolněného radního přes dotace. Na to jsem jim řekl, že jsem s nimi skončil. Ale už před tím jednali beze mě. Nemůžete pracovat s lidmi, kterým nemůžete věřit.

Proč by ale měla být ODS, případně nová koalice proti vám?

Věděli, že nebudu na všechno kývat. Až když mě vyřadili, tak jsem se dozvěděl, že mě KDU-ČSL ani Piráti nechtěli za primátora. Kdyby tohle řekli na začátku kampaně, tak bych přemýšlel, jestli do toho vůbec půjdu, protože měli trojblok domluvený už před volbami. V ODS mi bylo neoficiálně řečeno, že jsem si to tady neodpracoval, tak se tomu nemůžu divit. A to je pravda, že jsem si tady nic neodpracoval. Takže budu pracovat tam, kde to už mám odpracováno, má to smysl a kde mám oporu v lidech. A to je v Senátu.

Jaký z toho máte pocit?

Dnes už žádný, ještě před pár dny jsem z toho měl však velmi nepříjemný pocit. To jsem viděl tolik strachu a potřeby být v koalici, že už se mi k tomu ani nechce vracet.

Nechtěl jste odejít z ODS?

Mám velmi dobré vztahy s vedením ODS v Praze. Nemůžete brát celou stranu podle toho, co je na místní úrovni. Zlínská ODS má dlouhodobě špatnou pověst, proto mě tady taky před volbami přijel podpořit premiér i ministr dopravy, aby vůči mně získala respekt. Ale kvůli jednomu boláku není nemocné celé tělo, takže ze strany vystupovat nebudu.

A je to váš konec v komunální politice, ještě než jste v ní začal?

Komunální politika je pro mě uzavřená kapitola. I když jsem bral kampaň velmi vážně a měl jsem s městem velké plány, tak toho nelituji. Bez této zkušenosti, bych na radnici zažíval možná jeden podraz za druhým.

Můžete spolupracovat s městem jako senátor, o čemž mluvil například primátor?

Myslíte si, že po tom všem je to možné? Řekl jsem v ODS, že mě zneužili, zneužili moje jméno, můj potenciál, moji energii, určitou část kampaně vytvořil můj tým. Jejich reakce byla, že se museli rozhodnout mezi koalicí a lídrem, protože nechtěli skončit v opozici. Motto celého příběhu tak spočívá v tom, jak mají lidé politice věřit.