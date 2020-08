Za objednání prudkých jedů z USA dostal muž šest let vězení a detenci

Podle původní obžaloby by muži hrozilo až patnáct let vězení. Po překvalifikování případu je trestní sazba tři až osm let. Rozsudek není pravomocný, žalobce i obhajoba si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Podle žalobce si muž nechal z USA poslat vysoce nebezpečné látky abrin a dimethylrtuť, které by dokázaly zabít desítky až stovky lidí. Policie se díky FBI o zásilce dozvěděla a látky vyměnila.

Zlínský soud chtěl verdikt nad sedmadvacetiletým Miloslavem H. vynést už před měsícem, soudce Jiří Dufek ale rozsudek nakonec odložil na srpen.

Vyžádal si totiž ještě výslech znalce z oboru psychiatrie a psychologie, aby se vyjádřil ke zdravotnímu stavu obžalovaného v době, kdy se trestného činu dopustil. Tedy na přelomu let 2017 a 2018.

Muž, který trpí paranoidní schizofrenií, se v inkriminované době nacházel ve stavu remise, tedy bez příznaků nemoci nebo před jejím vypuknutím.

„V tom stavu byla podle znalce jeho rozpoznávací schopnost úplná. Otázka je, jaký vliv měla tato situace na jeho příčetnost, zda jeho jednání bylo vyvoláno stavem duševní poruchy,“ přiblížil Dufek.

„Pokud by se nejednalo o duševní poruchu, nebyly by splněny podmínky pro detenci. Je to celkem zásadní věc,“ podotkl.

Podle znalců je stav Miroslava H. natolik špatný a zhoršuje se, že by neměl být vězení, kde teď je za únos, ale v detenčním zařízení.

To požadovala obhajoba i obžaloba. Státní zástupce ale navrhoval až pětiletý trest vězení za přípravu teroristického útoku. Obhajoba tvrdí, že muž chtěl spáchat sebevraždu, a navrhovala zastavení trestního řízení.