Úrodu meruněk i broskví může ohrozit teplé počasí, sadaři jsou nervózní

Tepleji je zatím docela neobvykle spíše v Čechách, kde se letos už teploty pohybovaly nezvykle vysoko nad nulou a sadaři tam už musejí stromy ošetřovat. Na Moravě tak teplo není, nicméně typické lednové počasí tady taky nepanuje.

„Meruňky mají krátký zimní odpočinek. Když je v lednu takové teplo, začínají se probouzet. Pak je nebezpečí, že když přijdou v únoru mrazy, můžou je poškodit,“ upozornil sadař Aleš Marčík ze Žlutav.

A dobře ví, o čem mluví. V roce 2020 přišel o celou úrodu meruněk. Tehdy byl teplý únor a stromy se začaly probouzet, a když přišly jarní mrazíky, zničily jejich květy.

Tento scénář letos není možné vyloučit. „Samozřejmě že už jsme z toho nervózní,“ přiznal vedoucí sadů firmy Lukrom v Buchlovicích Jaromír Tabarka. „Stromy by se ještě neměly výrazně probouzet, ale pokud bude takové počasí do konce ledna, bude to průšvih,“ doplnil.

Upozornil na to, že meruňkový strom je citlivý zejména v době květu a před ní, tedy na začátku dubna. Když v této době přijde pár hodin mrazíků, můžou úrodu zničit.

„Stromy začínají být aktivní, když dojde k provzdušnění půdy, která je zatím ucpaná a chladná. Muselo by přijít prudší oteplení, aby se póry pročistily a teplejší vzduch se dostal ke kořenům, které se ohřejí, a meruňky začnou nakvétat,“ přiblížil ovocnář Jiří Karger, který pěstuje meruňkové stromy v Nětčicích. „Pupeny se u nás zatím nepohnou,“ doplnil.

Vlhká zima stromům pomáhá

Situace však může být v každé lokalitě jiná. Nejen mezi Čechami a Moravou, ale i ve Zlínském kraji. Každopádně pokračující teplejší počasí není ideální, zvláště pokud bude trvat ještě pár týdnů. „Pak už by možnost poškození úrody mohla být. Na konci ledna a v únoru se zima ještě vrací,“ zmínil Karger.

Může se ale stát i to, že se strom dříve probudí, a když vykvete, zničí květy jarní mrazíky. Jako na mnoha místech před třemi lety. Ale ani prudké změny počasí nejsou dobré. Karger přišel před lety o úrodu broskví, když pršelo a pak mrzlo. Voda se dostala do květů broskví a změnila se v led. „Poškodilo to pestíky,“ přiblížil Karger. „Květy se sice otevřely, ale nebyla možnost opylování.“

Sadaře tak těší alespoň to, že je zima zatím docela vlhká. Zvláště tání sněhu před Vánocemi půdě velmi pomohlo. „Tím se situace zlepšila,“ řekl Karger. „Bylo by ale potřeba ještě 30 až 50 milimetrů, aby se vyrovnal nedostatek vláhy z podzimu. Zemědělcům toto na zasetí stačí, stromy jsou však vysušené.“

Podle sadařů nejsou teplejší ledny úplnou výjimkou, jednou za pár let přijdou. Avšak teplota není jediná věc, která stromy ovlivňuje. Reagují také na délku slunečního svitu. Takže když jsou krátké dny, mělo by to pro ně být znamení, že jaro ještě nepřišlo, byť tomu teplota vzduchu nasvědčuje. Nicméně někde je už možné zahlédnout lehce se probouzející kočičky, tedy rozvíjející se květy vrby jívy, což býval vždycky symbol jara.