Moje koncerty pomáhají lidem najít vnitřní klid, říká zpěvačka Tarja Turunen

Doprovázet ji bude violoncello, klavír a kytara. „Zazpívám svoje oblíbené vánoční písně,“ řekla Tarja.

Koledy miluje odmala. V šesti letech začala hrát na klavír a zpívala se svými rodiči a sourozenci. „To jsou moje nejkrásnější vzpomínky na tyto svátky. Když pak zemřela moje maminka, Vánoce se pro mě změnily,“ vypráví.

„Uvědomila jsem si, že pro každého to nemusí být hezké období. Na světě je spousta lidí, na něž teď dopadá samota a cítí smutek. Mně pomáhá přenést se přes těžké chvíle hudba a věřím, že takto to mají i jiní lidé. Mnoho fanoušků mi říká, že moje akustické koncerty jsou pro ně velmi emotivní a pomáhají jim aspoň na ty dvě hodiny najít vnitřní klid, jehož je v dnešní hektické době nedostatek. Toho si obrovsky vážím,“ líčí Tarja.

Mimochodem, loni byla jedním z mála umělců, kteří mohli v Česku hrát i během covidových restrikcí.

„Nikdy na to nezapomenu. Ještě cestou k vám jsem nemohla uvěřit, že v době, kdy se rušily koncerty po celém světě, budu vážně zpívat naživo,“ usmívá se žena, která má v tuzemsku spoustu příznivců.

Tarja v Česku Její vánoční koncerty budou 13. prosince hostit Kongresové centrum ve Zlíně, 14. prosince ostravská aula Gong, 15. prosince Velká synagoga v Plzni, 17. prosince kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci a 18. prosince Kongresové centrum v Praze. Vstupenky jsou v prodeji přes síť Ticketportal.

„Lidé v Česku mě mají rádi jako rockovou i klasickou zpěvačku. Moc to pro mě znamená, protože to neplatí všude. Oboje je přitom součástí mojí osobnosti a nemohu to od sebe oddělit,“ uvedla.

Jedna z nejpopulárnějších žen v metalové branži předvede svoji rockovou polohu příští rok v červenci na vizovickém festivalu Masters of Rock. „Už jsem tam zpívala, jednou to bylo i s orchestrem a nechyběla ani Rusalka od Antonína Dvořáka,“ vzpomíná.

„Těším se, je to jeden z nejlepších festivalů v Evropě. A české publikum je vážně speciální, jste hodně bouřliví a nebojíte se na koncertech dát najevo svoje emoce,“ vzkázala Tarja.

Do Zlína přicestovala už v pondělí. „Celé pondělí tady sněží, připadám si jako v rodném Finsku,“ usmívala se umělkyně, která dnes žije v Argentině.