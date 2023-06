Plány na příští roky? V Meziříčí zavřou most, cestu na Syrákov rozšíří

„Čeká nás dopravní peklo,“ tuší starosta Robert Stržínek. „Řešit se to nedá nijak jinak než trpělivostí, pochopením a tolerancí, protože cesty se opravit musí,“ vzkázal řidičům.

Silničáři opraví hlavní průtah v úseku od okružní křižovatky u Teska po železniční přejezd u Bystroně. „Navážeme tak na loňskou opravu této cesty ve směru od Bystřičky k Valašskému Meziříčí. Práce budou probíhat vždy na jedné polovině vozovky s tím, že provoz bude veden kyvadlově,“ upřesnil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Cestáři vymění povrch vozovky. Totéž udělali už dříve na rondelech na průtahu městem. V roce 2025 potom za úplné uzavírky přestaví hlavní most přes Bečvu. Auta budou svedena na objízdné trasy a sousední mosty.

„S ohledem na náročnost stavebních prací počítáme s tím, že dojde k úplnému uzavření mostu na celou stavební sezonu zhruba od poloviny března do konce října 2025,“ nastínil Chudárek. „V příštím roce bychom chtěli mít vybraného dodavatele a vše připravit tak, aby omezení dopravy bylo co nejkratší.“

Příští rok ŘSD zrekonstruuje most přes řeku Moravu na frekventované silnici mezi Starým Městem a Uherským Hradištěm. „Práce budou zřejmě probíhat po polovinách a provoz bude řízen kyvadlově. Dopravní omezení a termín zahájení opravy upřesníme po podpisu smlouvy se zhotovitelem,“ zmínila mluvčí zlínské ŘSD Lucie Trubelíková.

Cesta na Syrákov se rozšíří

I přes dílčí omezení dopravy by pro řidiče mělo být plusem, že silničáři rozšíří cestu na Syrákov ve směru od Jasenné i Liptálu. Přidají tam stoupací jízdní pruhy. Ty mají zamezit tomu, aby v zimě uvázlé kamiony brzdily provoz na frekventovaném tahu mezi Zlínem a Vsetínem.

„Máme k tomu kladné stanovisko. Za ty roky jsme si už vyzkoušeli, jak obtížné je tady zimní období. Když napadne sníh a je námraza, dokážou nám auta ucpat vesnici až na její začátek,“ popsala starostka Jasenné Dana Daňová. „Třetí stoupací pruh je řešením,“ je přesvědčená.

Vrchol Syrákova leží na trase z Jasenné do Liptálu a v zimě bývá pro kamiony obtížně sjízdný. Dopravě má ulevit stoupací pruh. Mapy poskytuje freytag & berndt. © freytag & berndt, SHOCart, přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost také vytváří knižní sérii Toulavá kamera s tipy na výlety po celém Česku, která je ideálním dárkem pro obdivovatele krás naší vlasti.

Dřívější vedení obce k tomu mělo výhrady, protože se obávalo zvýšení dopravy a počítalo s rychlejší výstavbou dálnice D49 z Hulína do Fryštáku a dál ke slovenské hranici, která by měla obci ulevit.

Rozšíření cesty pod Syrákovem se má týkat čtyř kilometrů. Silničáři záměr zveřejnili v registru EIA, což je řízení, v němž se posuzují dopady stavby na životní prostředí. „Předložili jsme různé varianty, které se liší technickým řešením i dopadem na životní prostředí,“ naznačila Trubelíková. Tam, kde se cesta blíží zástavbě, by se měla rozšířit na druhé straně. U autobusové zastávky Liptál, Lůžko, má vzniknout podchod, na Syrákově lávka.

ŘSD příští rok začne a v roce 2026 dokončí přestavbu nebezpečné křižovatky v Zašové na hlavní silnici z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm.

„Vznikne tam komfortní světelná křižovatka s odbočovacími pruhy v každém směru, aby tam nedocházelo k tolika haváriím. Chceme posunout koleje směrem do obce a světelnou signalizaci na křižovatce propojit s vlakovou signalizací tak, aby to bylo bezpečné a plynulé,“ řekl Chudárek. „Čekáme na to jako na smilování. Dopravní situace je tady hodně špatná,“ řekl starosta obce Jiljí Kubrický.