Sucho a mrazíky potrápily sadaře. Švestek i slivovice bude letos málo

Na začátku května pěstitel Jiří Karger z Nětčic při pohledu na stromy hlásil, že úroda by mohla být tento rok dobrá. „Jenže pak to popadalo,“ konstatoval.

„Způsobil to nejprve mráz, pak se objevila puchrovitost, která švestky napadá jednou za čas. V této oblasti nebudou broskve, meruňky, švestky, jen trochu jablek. Pomrzly také mirabelky, které jsou více odolné,“ shrnul Karger.

Puchrovitost švestek způsobuje, že se mladé plody prodlužují, deformují a zkrucují, mohou zakrňovat a ustávat v růstu. Na ovoci vytvářejí nádory.

Když přišly jarní mrazíky, na stromech nebylo hned poznat, jak silně je zasáhly. Někde to odnesly květy, jinde už malé plůdky, které jsou na nízké teploty háklivé.

„Stačí půl stupně pod nulou a je po plůdku. Na začátku července pak přichází přirozený propad, ale protože množství vody v půdě nebylo ideální, tak i suchem byl propad větší,“ řekla pěstitelka Denisa Mezníková ze Semetína. Úrodu švestek bude mít meziročně o dvě třetiny nižší. „Letos to přitom podle násady květů vypadalo velice dobře,“ posteskla si Mezníková.

„Nějaká sklizeň bude, ale bude slabá. Jestli na stromech vydrží to, co je tam teď, bude to slabší tak o polovinu. Navíc dokud není sklizeno, není vyhráno,“ poznamenal sadař Rostislav Kubáček ze Střílek.

Pálenice nebudou mít dobrou sezonu

I on si postěžoval na sucho. „Před pár dny u nás spadlo 30 milimetrů srážek, snad je to nejhorší za námi. I když to nedoplní spodní vody, zatáhlo to alespoň pukliny v půdě,“ nastínil Kubáček.

Všiml si také, že dozrávající plody začínají modrat a padat. Mají zaschlá jádra a jsou bez viditelného poškození, není tam škůdce ani choroba. Důvodem je právě sucho. Lidi tak čekají problémy se sháněním ovoce na pálení slivovice. „Nebude z čeho pálit a cena alkoholu poroste. Ovoce bude navíc nekvalitní. To vše se ukáže na podzim. Pálenice nebudou mít dobrou sezonu,“ odhadl Karger.

To už je jasné i menším pěstitelům. David Linhart má několik švestkových stromů na zahradě rodinného domu na okraji Zlína. Loni měl přes sto litrů kvasu, letos nebude mít ani deci. „Na stromech není vůbec nic. Ještěže mám nějaké zásoby slivovice z minulých let,“ uvedl.

V některých oblastech Česka je situace lepší. Například na Vysočině, kde ovocné stromy kvetly později. „Tam se bude dát ovoce sehnat, nebo i někde v Polsku,“ podotkl Karger.

Potíž je v tom, že většina sadařů ve Zlínském kraji letos nebude mít ani jablka, což se jim často nestává. I za to můžou mrazíky. Karger letošní úrodu jablek odhadl na třetinovou, Kubáček na čtvrtinovou, Mezníková dokonce jenom na desetinovou.

Záleží na místě, kde sad leží

„Jablka více než z poloviny zmrzla. Nestává se to, ale jarní mrazy byly dost velké. I když stromy ještě nekvetly, tak se to na nich asi projevilo. Na jablkách, která přežila, jsou šedé fleky od mrazu. Hodně jich propadlo,“ popsal sadař Aleš Marčík ze Žlutavy, který má švestek i hrušek poměrně hodně. Meruňky mu ale stejně jako dalším sadařům zmrzly všechny.

„Švestky vypadají dobře. Od severu, kde stromy nejsou chráněné, jsou mrazem chycené, ale jinak je to dobré. Budeme mít lepší úrodu než loni,“ věří Marčík. „Teď by švestky potřebovaly nějakou vláhu shora, aby nasály vodu přes listy a pak měly více cukru.“

Spokojená je zatím i Adéla Bartáčková ze Sadů Leopoldov ve zlínských Malenovicích. Mrazy jejich stromy nepoškodily. „Záleží, na jakém místě máte sad. Někdo to může mít zmrzlé, ale my jsme měli velké štěstí,“ sdělila Bartáčková. Suchu čelí zavlažováním stromů, čímž minimalizují propad dozrávajících plodů.

Většina pěstitelů v kraji však letos očekává výrazný ekonomický propad. „Není to dobré. Pokud jste na 30 procentech úrody, tak ostatní náklady neklesly o 70 procent. Situace není radostná,“ řekla Mezníková. „Prodám staré stroje a ty, které prodat nepůjdou, dám do šrotu. Musíme to nějak zvládnout,“ dodal Karger.