Padlo šestnáct městských stromů. Policie pátrá, kdo je bez povolení pokácel

  11:36
Policisté pátrají po pachateli, který ve Zlíně v části Boněcké paseky neoprávněně a bez povolení pokácel 16 vzrostlých jasanů, lip a habrů. Stromy patřily městu. Část z nich si pachatel odvezl. Pomoci teď může veřejnost.
Neznámý pachatel pokácel ve Zlíně v části Boněcké paseky bez povolení vzrostlé stromy. (únor 2026) | foto: PČR Zlínský krajMAFRA

Operační důstojník přijal na lince tísňového volání policie informaci od pracovníka příslušného úřadu o tom, že někdo neoprávněně a bez povolení příslušného úřadu pokácel na území města Zlína několik kusů vzrostlých listnatých stromů.

Na místo vyrazila policejní hlídka a po zjištění bližších okolností také policisté z oddělení hospodářské kriminality.

„Zjistili, že neznámý pachatel v části Zlína Boněcké paseky v blízkosti ulice Mařinková pokácel na území o rozloze asi tisíc metrů čtverečních celkem 16 stromů – jasany, lípy a habry. Část pokácených stromů si přivlastnil a z místa odvezl,“ přiblížila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Stovky let staré majestátní stromy na Zlínsku potřebují ochranný zásah

Majetková škoda, kterou městu svým jednáním způsobil, činí minimálně 100 tisíc korun. Za krádež a poškození cizí věci hrozí pachateli až dvouleté vězení.

Policie teď žádá veřejnost o pomoc při pátrání po pachateli nebo pachatelích těchto trestných činů.

„Pokud jste v období asi jednoho měsíce, od 15. ledna do 12. února, viděli na daném místě pohyb těžké techniky nebo podezřelých osob, ozvěte se na linku tísňového volání policie – 158 nebo přímo vyšetřovatelce na telefon 974 666 355,“ upřesnila mluvčí.

