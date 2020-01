Vláda trvá na rušení stavebních úřadů v regionech, obce jsou proti

„Plánované rušení stavebních úřadů v menších sídlech nepadlo. Naše podmínka byla, pokud zůstanou úřady v obcích, musí být dostatečně personálně zajištěné. Proto se debatuje o tom, že základní stupeň by byl na obcích s rozšířenou působností (ORP),“ uvedla ministryně Klára Dostálová (ANO) v reakci na dotaz MF DNES.

Prezentovala tak návrh ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva vnitra, které rozhoduje o územním rozložení úřadů.

To by znamenalo zásadní změnu. V současnosti je například ve Zlínském kraji 36 stavebních úřadů, pouze třináct z nich je ale v ORP. O úřad by tak přišli například ve Slavičíně, Chropyni, Slušovicích nebo Koryčanech. Tamější obyvatelé by pak za úředníky museli dojíždět.

„To aby si vzali půl dne dovolenou, pokud se chtějí na úřad dostat,“ reagoval starosta Slavičína Tomáš Chmela. „Kromě toho jsem přesvědčený, že aby mohli úředníci povolit stavbu v nějakém místě, měli by ho znát,“ dodal.

Už v minulosti proti rušení úřadů zásadně protestoval, stejně jako například starostka Chropyně Věra Sigmundová (ČSSD).

„Zrušením malých pracovišť by se hlavně služba vzdálila od občanů. Lidé by museli kvůli tomu, co dnes vyřídí v Chropyni, jezdit do Kroměříže,“ řekla.

Jenže Svaz měst a obcí si závěry pondělní schůzky vykládá jinak. Diskutovat je připravený jen o stavebních úřadech v nejmenších obcích, které často čítají jediného zaměstnance. V takzvaných „dvojkových“ pověřených obcích a v ORP mají zůstat zachované.

Ve Zlínském kraji jde o 25 obcí, z toho dvanáct je pověřených a třináct ORP. Pokud by v nich úřady zůstaly, mohlo by se rušení týkat jen jedenácti z celkem 36 stavebních úřadů v kraji.

„Jsme ochotní jednat o tom, zda na malých obcích vytvořit územní pracoviště nebo jak jinak vyřešit, aby agenda zůstala dostupná občanům. Ale ve dvojkových obcích a ORP úřady musí zůstat zachované. Je to nejpřirozenější rozesetí úřadů v území,“ prohlásil předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Jasnější obrysy má návrh novely stavebního zákona dostat na konci března. Obce ale ustoupit nehodlají. Svědčí o tom i současné dění ve Slavičíně, kde vyhlásili výběrové řízení na obsazení volných míst na stavebním úřadu. Kvůli vleklé nejistotě totiž dva ze tří stávajících pracovníků odešli.

„Naštěstí se nám hned přihlásili zájemci,“ uvedl starosta Chmela.