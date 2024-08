Digitální stavební řízení kritizují úředníci i žadatelé, funguje špatně a pomalu

Vedení zlínské radnice už v první polovině roku podalo žádosti o povolení na velké projekty za stovky milionů korun – přestavbu Velkého kina a náměstí Míru. „Jsou to projekty, které budou povolené na konci letošního, nebo v průběhu příštího roku. Nemáme ještě dokumentaci o provádění stavby a bez ní nemůžeme soutěžit zhotovitele. Na vyřízení povolení máme čas,“ shrnul primátor Jiří Korec (ANO).

V jiných řízeních ale o čas jde. Ve Valašském Meziříčí chtějí zateplit Zámek Žerotínů, aby měl nižší náklady na vytápění. Město žádá stát o dotaci přes milion korun. K tomu potřebuje stavební povolení. Doložit ho k žádosti bude muset v září, nebo v říjnu, což je dnes krajně nejisté.

„Doufáme, že se tím naši úředníci prokousají a stihnout to,“ věří starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO). „Ale máme z toho strach, digitální stavební řízení ovlivňuje i naše projekty.“

V Kroměříži zase dokončují cyklostezku z Kotojed do Vážan, která vyšla na necelých deset milionů. Pak ji budou kolaudovat. Dá se očekávat, že ačkoliv na ni město umístí upozornění a zábrany, že se ještě nemá užívat, lidé po ní budou jezdit. Což může způsobit potíže.

„Nevíme, jak dlouho budou trvat kolaudace staveb, například cyklostezky z Kotojed do Vážan,“ přiznal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

V Kroměříži opravují i střechu základní školy na Komenského náměstí, ovšem práce začaly před prázdninami a budou pokračovat i po nich, neboť provoz neovlivní. Další opravy škol či školek, které musejí města stihnout do září, většinou navrhla jako úpravy, jež nepodléhají stavebnímu povolení.

Ve Zlíně u 3. základní školy ve Slovenské ulici ale opravují a rozšiřují sportoviště. Bude sloužit školákům, veřejnosti i sportovcům, kteří působí na přetíženém Stadionu mládeže, například atletům. Práce mají skončit na podzim.

„Na konci září, nebo na začátku října podáme žádost o kolaudaci. Uvidíme, jak dlouho potrvá,“ nastínil vedoucí odboru investičních staveb radnice Petr Hloušek.

Město chce na podzim dokončit také přestavbu sportoviště u Sokolovny a po opravě otevřít nové turistické a informační centrum v přízemí radnice. Termíny může oddálit kolaudační řízení. „Čím dříve to bude, tím lépe,“ podotkl Hloušek.

Pokud jde o digitální řízení samotné, nikdo ho na radnicích nechválí. Podle zlínského primátora se potíže daly očekávat, když nebyl ani testovací provoz systému. „Budeme se s tím muset poprat, ale občané budou nadávat nám, ne ministerstvu,“ tuší Korec.

„Snažili jsme se podat žádosti podle starého zákona. Všechny akce, které připravujeme, jsou ale postiženy tím, že Piráti v čele s ministrem Bartošem nás paralyzovali. Hloupá vláda mu uvěřila,“ reagoval vsetínský starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Připustil, že by mohl být v ohrožení termín velké rekonstrukce sportoviště na Ohradě za více než 200 milionů korun, kterou chce město dělat příští rok. „Pokud se digitální řízení nezlepší, budeme mít problém,“ obává se Čunek.

Stavební úřady zmiňují, že nefungovalo už podávání žádostí. Žadatelé úředníkům volali, stěžovali si a prosili je o radu. Té se ale nedočkali, protože úředníci znají jen svoji část systému, k té další proškolovaní nebyli.

„Občan podal na portálu stavebníka žádost, ale na stavební úřad žádná nepřišla. Kam se cestou ztratila, není jasné,“ uvedl příklad z kroměřížského stavebního úřadu mluvčí tamní radnice Vondrášek. „Je zřejmé, že systém nikdo před jeho spuštěním netestoval,“ doplnil.

Systém zaměstnává více profesí

„Vydali jsme už několik dokumentů, ale po mnoha peripetiích, stylem pokus – omyl. Pak si to kontrolujete telefonicky a někteří vám řeknou, že jim přišel jen prázdný dokument. Takže to uděláte znovu, ale nevíte, kde se stala chyba,“ předestřel vedoucí zlínského stavebního úřadu Petr Skácel.

Potíž byla podle něho i v tom, že autoři systému nevěděli, že existuje dvojí číslování: staveb a pozemků. Kvůli tomu nebylo možné zadat jedinou žádost. „Mělo to zásadní chyby, které se odstraňují,“ upozornil Skácel. „Ale to, co dříve dělal jeden člověk hodinu, dnes dělají tři lidé čtyři hodiny. Zaměstná to více profesí,“ zdůraznil.

Navíc se úředníci musejí neustále přizpůsobovat změnám, které v systému dělá ministerstvo.

„Zatím se nám nepovedlo vyřídit v novém systému kompletně ani jednu žádost. Pouze se podařilo odeslat platební příkaz na zaplacení správního poplatku do datové schránky žadatele, avšak k našemu zklamání místo podepsaného PDF dokumentu žadatel obdržel pouze nepodepsaný Word dokument,“ uvedla mluvčí radnice v Rožnově pod Radhoštěm Petra Graclíková s tím, že úřad je zahlcený šesti sty podáními z června.

„Zvýšenému počtu žádostí a nedostatečnému personálnímu obsazení stavebního úřadu lze přičíst i předpokládané prodloužení lhůt pro vyřízení žádostí,“ podotkla vedoucí Útvaru kanceláře starosty Uherského Hradiště Dagmar Vacková.

Zlínský hejtman Radim Holiš (ANO) napsal dopis ministrovi pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi, v němž ho vyzval k nápravě i ke zlepšení komunikace s úřady. „A také aby převzal odpovědnost za nedodržení správních lhůt stavebních úřadů, které jsou v tuto chvíli paralyzované,“ uvedl Holiš.