Po problematické digitalizaci se vrací staré stavební řízení, úředníkům se uleví

„Zní to dobře, byť mám trochu obavy z toho, co jsem slyšel od pana Kupky v médiích: že by staré a funkční řízení, které roky fungovalo a jeho ovládání je pro nás jednoduché a intuitivní, naimplementovali na nový portál stavebníka. Nevím, jak by to fungovalo v praxi,“ uvedl vedoucí zlínského stavebního úřadu Petr Skácel.

Faktem je, že stát nyní hledá cestu, jak propojit portál stavebníka s dřívějšími systémy. Souběžně s tím se bude dál pracovat na nových digitalizovaných systémech spuštěných 1. července.

„Vznikne legislativní návrh, jenž umožní, aby se úředníci na jednotlivých úřadech mohli také vrátit ke svým známým nástrojům, jako je Vita a další, které jim umožňovaly opravdu komfortní spravování jednotlivých podání,“ řekl Kupka. To by podle něj mohlo urychlit vydávání stavebních povolení.

„Pořád zpracováváme většinu žádostí ve starém řízení, jde totiž o ty, které nám přišly v červnu. Zákon nám ani nedává jinou možnost. V novém se mají dělat pouze žádosti, které lidé podali po 1. srpnu,“ vysvětlil Skácel.

Problémy s mizerně fungujícím digitálním stavebním řízením měl Bartoš (Piráti) vyřešit do konce srpna. Jenže pokračovaly, a po krajských volbách tak premiér Petr Fiala (ODS) navrhl jeho odvolání.

Možná tím předešel stávce, do níž byli ochotní jít úředníci na některých radnicích. Zlobili se, že takto svoji práci dlouhodobě vykonávat nemohou.

„Nenastala změna k lepšímu, žádné zrychlení a zpřehlednění systému. Pořád se v něm nedá smysluplně vést řízení na povolení stavby,“ konstatoval Skácel.

Tři stránky chyb a nesrovnalostí

Kdyby měl systém fungovat stejně špatně delší dobu, hrozil by kolaps povolování staveb, což by se dotklo lidí, firem i institucí. Třeba Valašské Meziříčí může kvůli průtahům řízení a pozdnímu získání stavebního povolení přijít o milionovou dotaci, kterou by mohlo dostat na zateplení zámku Žerotínů.

„To, co trvalo patnáct minut, teď trvá čtyři hodiny a po dvou dnech zaměstnanci stavebního úřadu zjistí, že se odeslání nepodařilo, a dělají to znovu. Rozumím tomu, že jsou zralí na stávku,“ podotkl zlínský primátor Jiří Korec (ANO).

Ministr Bartoš několik dnů před svým koncem ve vládě přijel do Zlína, kde od vedoucího stavebního úřadu dostal tři stránky nesrovnalostí a chyb. Velké změny k lepšímu však nenastaly.

„Informační systém od začátku září funguje, ale velmi špatně. Situace se změnila v tom, že dříve nefungoval vůbec,“ sdělil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

„Některé úkony jsou již stavební úřady schopné v systému realizovat, ale dotčené orgány nikoliv, protože jsou schopné pouze zaevidovat žádost. Samotné úkony vedoucí k vydání stanoviska musí dělat mimo tento systém,“ upozornil mluvčí radnice v Uherském Hradišti Jan Pášma.

Tisíc žádostí jen ve Zlíně

V okresních městech přijali zatím kolem stovky (v Kroměříži 150) digitálních žádostí, z nichž vyřídili jen asi deset. Do Zlína přišlo několik set žádostí, do konce dokázali úředníci dotáhnout pouze pár desítek.

„Komplikovaně a zdlouhavě jdou dělat jednoduché věci, jako je platební příkaz, kolaudace, dělení pozemků, ale neumím si představit vést řízení na povolení obchodního centra, výrobní haly nebo bytového domu. To prostě neuděláte,“ krčí rameny Skácel.

Města i lidé podávali ve velkém žádosti ještě během června, nový systém byl zaveden od července. Úřady jsou tak současně zavalené staršími formuláři. Jen do Zlína jich přišlo přes tisíc. Jenže pracovat s nimi je obtížné.

„Spousta příloh nám nejde otevřít. Z deseti výkresů se polovina otevře ve formátu, kde je spousta řádků a písmen, ne obrázek,“ postěžoval si Skácel.

Některé přílohy se v systému nezobrazí vůbec, i když tam byly vloženy. „Je třeba provádět více úkonů, zadávat opakovaně stejné údaje, část práce dělat v jiných systémech a až výsledek vkládat do nového systému. Digitalizace stavební řízení se nezjednodušila ani nezrychlila,“ podotkl Vondrášek.

Komplikace způsobuje i fakt, že systém je neustále upgradován a přibývají v něm nové ikony a funkce.