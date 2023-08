Stavbaři zase nabízejí nízké ceny. Klesá cena materiálu i množství zakázek

V Rožnově pod Radhoštěm mají rozestavěné kulturní centrum, z něhož je zatím hotová základová deska. Dodavatel prostavěl 50 milionů korun, kvůli neshodám ale práce přerušil a stavbu opustil. Město musí najít nového. A podle hejtmana a opozičního zastupitele Radima Holiše (ANO) by to mělo udělat co nejdříve, protože stavební firmy aktuálně nabízejí nízké ceny.

„Další rok zdržení je minimálně deset procent navíc k ceně, což je třicet milionů korun. Není na co čekat,“ prohlásil Holiš.

Vedení města chce ale ještě zkontrolovat projekt, udělat tržní konzultace s firmami a soutěž vypsat na konci roku s tím, že začne stavět na jaře 2024. „Pomáhá nám, že stavebnictví v poslední době klesá a bude dál klesat. Očekávám, že dostaneme výbornou cenu, která bude ještě lepší než teď,“ věří starosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci). Zbývající náklady na dostavbu centra činí 300 milionů.

Tato situace ilustruje současný trend panující v soutěžích stavbařů. Zlínský kraj při veřejné zakázce na nový domov pro seniory v Liptále za více než 350 milionů korun ušetřil oproti kalkulované ceně 36 procent, tedy přes 100 milionů korun. „To je super zpráva, protože sto milionů může jít do dalších objektů v sociální oblasti,“ řekl Holiš.

Hejtmanství bude také brzy uzavírat soutěž na opravu interny v nemocnici v Uherském Hradišti za 600 milionů korun. I tady to může být podobné.

„Když se bavíme s velkými firmami, tak je vidět, že příští rok je pro ně nejistý. Soukromá sféra brzdila v investicích, protože úrokové sazby a úvěry nejsou pro začátek výstavby ideální. Uvidíme, jak to bude se státním rozpočtem,“ podotkl Holiš.

Firmy spolu soutěží

Stejnou zkušenost mají i jinde. Ve Valašském Meziříčí vysoutěžili všechny důležité investice za téměř 200 milionů korun a v drtivé většině se jim podařilo ušetřit až 20 procent nákladů.

V případě regenerace sídliště Podlesí to bylo 13 milionů, u zateplení ZŠ Vyhlídka 10 milionů korun.

„Firmy teď mezi sebou opravdu soutěží. Dokonce jsme jednu zakázku s právním oddělením řešili dotazem na firmu, zda u nich nedošlo k chybě při kalkulaci, protože se jednalo o podezřele nízkou cenu,“ upozornil starosta Robert Stržínek (ANO).

Takto ušetřené peníze pak mohou jít na investice, s nimiž město nepočítalo. Ve Valašském Meziříčí mohli opravit hřiště u ZŠ Žerotínova, přičemž i tady to bylo podobné. Projektovaná cena činila 26 milionů, po soutěži 19 milionů korun.

„Je to pro nás velkým přínosem, protože na investice nemáme nikdy dost peněz. Není to však zásluha politiků, ale trhu, protože firmy mají málo práce, a proto jdou do soutěží s nízkými nabídkami,“ poznamenal starosta Vsetína Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Za poklesem je například zlevňování některých stavebních materiálů. Rozpočty na investice přitom vycházejí z projektů zpracovaných v době, kdy byly dražší. O zhruba pět procent jsou teď levnější zdící a izolační materiály.

Na hranici zisku či pod ní

Ovšem stavební společnosti tlačí ceny dolů zejména proto, že je na trhu málo možností. Poptávka výrazně převyšuje nabídku.

„Výrazně ubylo zakázek v soukromém sektoru, tudíž ve veřejných zakázkách je nyní větší konkurence, tím pádem někdy klesají ceny. Zda jdou pod rozpočtovou cenu, je individuální,“ řekl ředitel společnosti VW Wachal Ondřej Vachal.

„V současné době je cítit začátek krize na stavebním trhu, který je způsoben nedostatkem stavebních zakázek,“ všiml si ředitel Zlínstavu Jiří Stacke. „I naše nabídkové ceny jsou nyní nižší oproti cenám před zhruba čtvrt rokem. Nižších cen se snažíme dosáhnout jednáním s našimi poddodavateli a dodavateli materiálu, kteří se snaží své ceny také snižovat,“ upřesnil.

Zlínstav podle něj není nucen brát zakázky, na nichž by prodělal. Má však minimální zisk a marže 3 až 5 procent.

„Nepopíráme, že se najdou zakázky, u nichž se pohybujeme na hranici zisku či pod ní,“ přiblížil ředitel PSG Construction Peter Surovič. „Nejsme však firma, která by razila strategii co nejnižší ceny při tendru, a poté vše dohnala formou víceprací,“ doplnil.

Černě však společnosti situaci nevidí. A to i proto, že už dokončují zakázky za výrazně vyšší ceny materiálů. „U nově sjednaných zakázek máme pozitivní výhled. Plán obratu máme zhruba naplněn a chceme dále růst,“ uvedl Surovič.

„Záleží na tom, jak se budou vyvíjet ceny vstupů v následujících obdobích. Rozhodně vidíme situaci lépe než v minulém roce, kdy bylo zdražování extrémní,“ dodal Wachal.