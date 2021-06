Z koupališť na Uherskohradišťsku mizí voda, přesto v létě znovu otevřou

Zatímco staroměstský areál Širůch čeká výhledově rekonstrukce, v případě Pašovic se uvažuje o pořízení samočisticího kořenového systému, jenž by řešil únik vody a zároveň snížil provozní náklady.

„Jedna sezona na koupališti stojí ročně 300 tisíc. Proděláváme, ale bereme to jako službu obyvatelům, takže zase otevřeme,“ říká starosta Pašovic Vlastimil Řezníček.

Vana bazénu je bývalou hasičskou nádrží, která už několik let netěsní. Hladina spadne v létě kvůli technickému problému i přirozenému odpařování až o pět centimetrů denně, voda se dopouští z vodovodní přípojky.

Zastupitelé se opakovaně zabývali možností pořídit těsnicí fólii, avšak i to se nakonec ukázalo jako provizorní a drahé řešení. „Jsme malá obec a potřebný milion korun nemáme nazbyt,“ vysvětlil starosta Řezníček.



Proměna v přírodní koupaliště, o jehož pročištění se místo chemie postarají kořenové systémy rostlin a mikroorganismy, se podle něj jeví jako jediná smysluplná varianta. Pašovickým by navíc mohla pomoci dotace, na kterou v případě rekonstrukcí klasických bazénů není nárok. „Bylo by to hezké, uvažujeme o tom. Snad za rok, dva,“ podotkl Řezníček.

Staroměstský plavecký areál Širůch neztrácí na oblibě, přestože v sousedním Uherském Hradišti funguje akvapark. „Štěstí v neštěstí máme v tom, že za unikající vodu nemusíme platit. Čerpáme ji totiž z vlastních vrtů,“ vysvětluje starosta Kamil Psotka.

„Z padesátimetrového koupaliště uniknou denně až tři desítky kubíků vody, což za stejný časový úsek představuje pokles vodní hladiny o tři centimetry. Velký podíl na tom má odpařování, denní pokles může být v létě i větší,“ upozornil starosta.

Staroměstská radnice se chtěla pustit do rekonstrukce hlavního bazénu i brouzdaliště už letos, ale nakonec je vše jinak. Zjistilo se, že podloží není natolik pevné, aby problém vyřešilo umístění plastové vany. Rekonstrukce proto směřuje až na příští rok, náklady na pořízení dvou plechových konstrukcí by společně s dalšími úpravami mohly podle Psotky dosáhnout až 30 milionů korun.