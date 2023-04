Stadion mládeže je extrémně vytížený, bude mít nové hřiště i osvětlení

LED světlomety budou na pěti nových stožárech vysokých dvanáct metrů. Do stejné výšky se prodlouží i stávajících pět sloupů s osvětlením.

„Chceme, aby bylo osvětlení kvalitnější zejména v zimních měsících, kdy je dříve tma. Stadion mládeže pak může být využívaný delší dobu,“ sdělila náměstkyně primátora Jana Bazelová, která má sport na starosti. „Pokud vysoutěžíme zhotovitele, stavět by se mělo o letních prázdninách,“ doplnila.

Sportovci tento krok vítají. „Stadion musí být celý osvětlený, dnes je osvětlení pouze z jedné strany. Osvětlí běžeckou dráhu a na hřišti jste v pološeru, takže tam může docházet ke zraněním,“ upozornil už dříve předseda zlínských ragbistů Josef Iž.

Hřiště získá také nový travnatý povrch, protože současný je ve špatném stavu. Roli v tom hraje především fakt, že je neúměrně zatěžovaný. Počet uživatelů Stadionu mládeže totiž vzrostl z původních 40 až 50 tisíc na 120 až 130 tisíc za rok.

Travnatá plocha je v sezoně zatížená na 250 procent, počet závodů a zápasů se zvýšil dvojnásobně. Na Stadionu mládeže působí kromě ragbistů rovněž atleti, američtí fotbalisté, baseballisté, triatlonisté, fotbalisté, hokejisté, volejbalisté, ale také hasiči, městská nebo státní policie a několik zlínských škol.

Trávník by se měl vyměnit také letos v létě. I v tomto případě musí ještě město vysoutěžit dodavatelskou firmu. Po levé straně od hlavní tribuny ve směru do centra by měla navíc v květnu vzniknout travnatá plocha o rozměrech 15 na 20 metrů. Nejdříve se však budou muset vykácet stromy a vyrovnat svažitý terén.

U areálu, nikoliv přímo v něm, by mohlo stát workoutové hřiště s hracími prvky. Tuto možnost město zatím prověřuje s ohledem na skutečnost, že v místě je hodně inženýrských sítí.

Radnice už také spustila rezervační systém pro užívání sportoviště a chystá i ceník, podle něhož se bude za užívání Stadionu mládeže platit. Zatím je pro všechny zdarma, což by se mělo změnit od příštího školního roku, tedy od letošního září, nebo od začátku příštího roku.

„Náklady na údržbu a zaměstnance nejsou malé, stejně tak investice do osvětlení či do výměny trávníku,“ poznamenala Bazelová s tím, že na stadionu je od loňska zastřešená tribuna.