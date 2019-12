Nová hala ve Valašském Meziříčí bude dražší, stát má 230 milionů korun

Už první odhady byly vysoké, po dokončení projektu ale částka ještě narostla. Stavba sportovní haly ve Valašském Meziříčí se z původně uvažovaných 154 milionů zvýšila na 228,5 milionu korun.

„Na navýšení se nejvíce podepsalo téměř třicetiprocentní zvýšení cen ve stavebnictví v posledních letech,“ uvedl starosta Robert Stržínek (ANO).

Hala, která bude společnou investicí města a Zlínského kraje, má splňovat kritéria pro pořádání mezinárodních sportovních akcí. Pokud se investoři budou držet plánu, vyroste v areálu Integrované střední školy v ulici Palackého. A právě ve spojení se školou má nabídnout maximum možného.

„Během velkých akcí se dá využít internát školy i její kuchyně a jídelna. Navíc nebude hala prázdná ani dopoledne, protože v ní budou sportovat studenti,“ konstatoval Petr Gazdík, krajský radní odpovědný za školství.

Loni na jaře o stavbě jednali zastupitelé města a vycházeli přitom z odhadované ceny. Už tehdy ji část z nich kritizovala jako příliš vysokou. Podíl Valašského Meziříčí měl činit 77 milionů korun.

Zvažovala se také stavba menší haly v lokalitě bývalých kasáren, nakonec ale zastupitelé byli jednotní a halu v plánované podobě schválili.

Stavba může začít už příští rok

Nedávno se sešli nad konkrétní projektovou dokumentací a emocí bylo daleko víc. Navýšení ceny totiž znamená pro město nárůst nákladů o 20 milionů na 97 milionů korun.

Ze 24 přítomných zastupitelů na to kývlo 13, tedy těsná většina. Proti byla opozice i část koaličních zastupitelů. Kromě ceny rozporovali také to, že nebyla vypsána architektonická soutěž, halu považují za jednoúčelovou, tedy pouze pro sport, a také navrhují jiné umístění. Zmiňovaná kasárna se jim zdála lepší variantou. V blízkosti jsou totiž další sportoviště.

„U projektu výstavby sportovní haly jsem byla od chvíle, kdy se o něm zhruba před deseti lety začalo intenzivně mluvit. Předložený projekt jsem však nemohla podpořit,“ reagovala místostarostka Zdislava Odstrčilová (KDU-ČSL), podle níž je vhodné hledat zcela nové řešení. „I když by se tím stavba mohla posunout o další dva až tři roky,“ dodala.

Zastupitel za Pirátskou stranu Denis Rychtar uvedl, že by město i kraj ušetřily, kdyby prošla varianta haly u kasáren. „Město mohlo požádat o spolufinancování důležitějších projektů, jako je třeba autobusový terminál,“ naznačil Rychtar.

Krajské zastupitele rozhodování o stavbě teprve čeká, i přes razantní navýšení ceny by však podporu získat mohla. Počítá se s ní v dlouhodobých rozpočtových plánech.

Gazdík navíc odmítá, že by měla hala jen sportovní využití. „Není to tak, že postavíme halu, v které bude pár lidí hrát fotbal. Tady se dostáváme na rozsáhlé možnosti využití pro velké sportovní nebo kulturní akce, různé festivaly a podobně,“ poznamenal.

Pro hejtmanství je tato varianta výhodná také proto, že halu budou využívat studenti krajských středních škol. Stavět se bude na jeho pozemku, což zase kvituje město.

„Náš pozemek u kasáren pak můžeme využít jinak, například na bytovou výstavbu,“ uvažoval Stržínek.

Radnice vyhodnotila, že nejvýhodnější způsob, jak stavbu financovat, je v takzvaném režimu odpočtu DPH. To znamená, že na ni nebudou čerpat dotace, ale dostanou zpět DPH. To by mělo náklady na stavbu snížit zhruba o 40 milionů korun.

Následně by pak halu musela provozovat společnost, která je plátcem DPH – například městská ST Servis, která se stará o jiná valašskomeziříčská sportoviště.

Začít se stavbou by se mohlo v ideálním případě příští rok, v roce 2022 by byla hotová. Nové sportoviště nabídne herní plochu 45 krát 25 metrů pro kolektivní míčové sporty, hlediště s kapacitou 400 diváků, zázemí pro sportovce nebo cvičební sály například pro sportovní taneční disciplíny.