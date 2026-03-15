Když město Zlín za přibližně 18 milionu korun koupilo tenisový areál na Mladcové, kde je šest otevřených a čtyři kryté kurty ve dvou halách, mělo s ním své plány, mimo jiné i na jeho rozšíření.
Sousední pozemek směrem k Rackové chce vyrovnat a vybudovat na něm travnatou plochu, na níž by mohli trénovat ragbisté, případně baseballisté.
„Tráva bude mít parametry sportovního hřiště. Naším cílem je, abychom ulevili přetíženému stadionu Mládeže,“ zmínil primátor Jiří Korec (ANO).
|
Stadion Mládeže je dlouhodobě vytížený na více než sto procent, i proto ragbisté možnost trénovat na Mladcové vítají.
„Máme velký nárůst v mládežnických kategoriích a sportovní plochy už nám nestačí. Usilujeme několik let o travnaté plochy, na kterých bychom mohli alespoň trénovat,“ potvrdil předseda zlínského ragbyového klubu Richard Láník.
Tréninková plocha na Mladcové by měla sloužit hlavně mládeži, proto je podle Láníka důležité, že je v dosahu zastávka městské hromadné dopravy. Podle Korce by měla být připravená během letošního září.
Klubovny spolků mají zmizet
„Je to pro nás pozitivní informace,“ poznamenal Láník. „Budeme plochu využívat každý den, ale bude záležet i na tom, jaké tam bude zázemí. Když není příznivé počasí, je dobré mít se kde osprchovat.“
Nejdříve však z místa musejí být do jara odstraněny dvě klubovny, které si na městských pozemcích postavily spolky Cvak a Zálesák.
Zastupitelé schválili, že spolku Cvak pošle město 2,5 milionu korun na odstranění nízkopodlažního objektu. Obě strany se nemohly zpočátku dohodnout na způsobu řešení a věc už převzali jejich právníci. Nakonec však našly společnou řeč. Cvak teď hledá nové prostory. Spolek Zálesák objekt odstraní bez finanční náhrady.
|
Pokud jde o samotný tenisový areál, město řeší, co s ním udělat dál. „Vyhodnotíme si, jestli tam musejí být dvě nafukovací haly, nebo se jedna z nich na léto odstraní, aby tam bylo více venkovních kurtů. V halách je v létě velké horko,“ nastínil Korec.
Město chce situaci na Mladcové řešit současně s tenisovým areálem na Vršavě, kde vlastní téměř všechny pozemky. A za 22 milionů tam koupí tenisovou halu se čtyřmi kurty od společnosti Tenis Vršava. Vedle, na místě čtyř starších kurtů s umělým povrchem, by pak měla vyrůst další hala.
Nákupem chce město také urovnat spor ve firmě Tenis Vršava. Soud jí už dříve musel přidělit opatrovníka.
Potíže s jednatelem
Spolek Tenisový klub Zlín vlastní 48 procent společnosti, jeho bývalý jednatel Milan Kalus 40 procent a Sportovní kluby Zlín 12 procent. Prodej loni odsouhlasila valná hromada, kterou však Kalus napadl u soudu. S dalšími dvěma majiteli se pře i o jiné věci.
„Máme dohodu se dvěma spoluvlastníky společnosti, že část peněz, které jim mají přijít, bude následně využita pro stavbu nové haly,“ sdělil Korec.
„Podle dohod by to mělo být 60 procent kupní ceny, takže 40 procent by mělo doplatit město, nebo to bude uhrazeno z úvěru některého z těchto dvou subjektů. Pak hala přejde do majetku města,“ upřesnil.
|
Podle Korce by hala mohla vyrůst do dvou let a stavět ji zřejmě bude město, které na ni bude chtít získat dotace.
„Prioritně by sloužila pro závodní tenis,“ naznačil Michal Výmola, člen výboru spolku Tenisový klub Zlín. „Do čtyř pěti hodin odpoledne by tam jako v jiných halách trénovali závodní hráči, pak by byly komerční časy pro veřejnost.“
Zastupitelé už schválili uzavření kupní smlouvy i to, že peníze budou dočasně (nejdéle do června) složeny v zástavě u advokáta, aby měly soudy čas na vyřešení sporu ohledně platnosti valné hromady společnosti Tenis Zlín. Když její vlastníci peníze dostanou, nebudou s nimi smět 60 dní nakládat pod pokutou milion korun.
Smlouvu je třeba ještě doladit
Opoziční zastupitelé však měli k postupu výhrady. „Proč nemůžeme počkat tři měsíce, než se to vyřeší? Proč dáme 22 milionů korun do úschovy, kde ztratíme 110 tisíc na úrocích za tři měsíce? Proč tak spěcháme, když můžeme počkat? “ ptal se zastupitel Pavel Simkovič (STAN).
Podle opozičního zastupitele Jaroslava Juráše (Zlín 21) se může stát, že spolek použije utržené peníze, ne nutně z neetického, ale třeba z hospodářského důvodu na něco jiného než na výstavbu haly.
„To, co je navrhováno, ještě nebrání cizelaci budoucího kontraktu. Vnímám to tak, že když se město rozhodne obsahové podmínky upravit, tak toto je minimální limit,“ zmínil Juráš.
|
Podle Korce je možné další podrobnosti uvést do kupní smlouvy, jejíž znění ještě zastupitelé neschválili. Pokud jde o to, zda město zbytečně nespěchá, primátor si myslí, že by společnost Tenis Zlín mohla spadnout do likvidace a hala by se pak prodávala v dražbě.
„To by mohla být komplikace pro záměr města na scelení areálu na Vršavě,“ je přesvědčený Korec. Město pak bude chtít získat od Sportovních klubů Zlín část pozemků pod touto halou. K tomu, aby vlastnilo celý areál, musí mít ještě pozemky státu, s nímž už řeší jejich převod.
Vršavské kurty, které vznikly v 80. letech minulého století, by se navíc měly dočkat rekonstrukce.
Modrá značka ukazuje sportovní areál Mladcová, červená tenisové kurty a halu na Vršavě.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz