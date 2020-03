Sportoviště jsou přetížená, Zlín chce rozšířit Vršavu o další hřiště

„Mohlo by tam být tréninkové hřiště pro ragby a americký fotbal, které jsou na Stadionu mládeže,“ přiblížil primátor Jiří Korec.

„Budeme ještě diskutovat o tom, jestli by tam byly i tribuny a zda bychom rozšířili současné zázemí, nebo by tam přibyl kontejner, kde by bylo zázemí nové. Hlavně potřebujeme dosáhnout toho, aby nebyl Stadion mládeže tak vytížený,“ zdůraznil.

Přesná poloha nového hřiště ještě není daná. Měla by o ní rozhodnout studie. Město si teď zajišťuje potřebné pozemky, část z nich patří státu.

V areálu na Vršavě působí především fotbalisté. Kromě zázemí jsou tam čtyři hrací plochy – dvě travnaté a dvě s umělým povrchem. Nové hřiště by mělo vzniknout v jejich sousedství. Zatím ale není jasné, kdy přesně.

„Jakmile budou připraveny a vyřízeny všechny náležitosti s tím spojené a zajištěno finanční krytí,“ naznačil náměstek primátora Miroslav Adámek, který má sport v kompetenci. „Finanční náročnost v současné době není známa.“

Ve směru k městu, jen pár desítek metrů od areálu, jsou zahrádky. Pokud by do nich nové hřiště zasáhlo, což ještě není jisté, město by zahrádkářům zřejmě chtělo nabídnout náhradní pozemky.

„Snažíme se najít cestu, abychom vyšli vstříc i zahrádkářům,“ uvedl Korec. „Jde o dobrou lokalitu, kde je městská hromadná doprava. Je otázka, kde bychom našli adekvátní pozemky.“

Stadion mládeže je extrémně vytížený

Na Stadionu mládeže dnes působí kromě atletů i ragbisté, američtí fotbalisté, baseballisté, triatlonisté, fotbalisté, hokejisté, volejbalisté, také hasiči, městská i státní policie a několik zlínských škol.

Všichni sportovci se tam nemůžou vejít a dochází k překrývání akcí. Například ragbisté museli řešit souběh turnaje dětí s triatlonovými závody, jejichž organizátoři nakonec našli nový termín.

„O novou hrací plochu bojuji deset let. Potřebovali bychom ji co nejdříve. Na Stadion mládeže se už prostě nevejdeme,“ upozornil prezident zlínského ragbyového klubu Josef Iž.

„Navíc povrch hřiště se tady nestačí dávat dohromady, vůbec si neoddychne. Chodím na radnici každého půl roku a ptám se, v jakém je to stavu. Je to důležité i pro další sporty,“ zdůraznil.

Problém s nedostatkem místa se stále zhoršuje. V posledních letech došlo k enormnímu nárůstu sportovců i oddílů využívajících Stadion mládeže.

„Počet uživatelů vzrostl z původních 40 až 50 tisíc za rok na 120 až 130 tisíc,“ vypočítal Adámek. „Travnatá plocha je v sezoně zatížená na 250 procent, počet závodů a zápasů se zvýšil dvojnásobně.“

Mnoho jiných možností, kde by se ve Zlíně dalo venku sportovat, přitom už není. Iž připomněl, že na některých plochách, kde v minulosti bývala hřiště, stojí supermarkety: v Prštném Albert, u teplárny Lidl, na Vršavě Kaufland.

„Na hřiště potřebujete rovnou plochu, nepostavíte ho ve svahu jako dům,“ podotkl Iž.

Vzniknou i sportoviště pro veřejnost?

Na Vršavě by chtěli své pole působnosti rozšířit také fotbalisté.

„Mým snem je, že by se tam k tréninkům přestěhoval i první tým, který by na hlavním stadionu hrával jen zápasy. Na Vršavě by vzniklo tréninkové středisko, kde by působila mládež i muži, zázemí by měli ale oddělené,“ uvažuje generální manažer klubu FC Fastav Zlín Zdeněk Grygera.

To by zřejmě vyžadovalo ještě jedno travnaté hřiště, extra pro fotbalisty. Grygera o tom chce jednat s městem. Zatím není zřejmé, jestli by aktuálně chystaná plocha sloužila pouze registrovaným sportovcům.

„Není vyloučena ani veřejnost, bude záležet na naplněnosti a využití hřiště,“ zmínil Adámek.

Radnice chystá i rekonstrukci sportoviště u Sokolovny, které už nesplňuje požadavky kladené na sportovní plochy.

„Chceme úpravami vytvořit hřiště s většími rozměry a umělou trávou. Doplnit tam vhodný mobiliář, upravit okolní plochy, doplnit tribunu či tribuny,“ naznačil Adámek. „Projekční práce začaly, s možným zahájením výstavby ještě v letošním roce.“