Sportovní kluby zvedají příspěvky pro mládež, někde i o sto procent

Někde k tomu přistoupili v polovině loňského roku, jinde na začátku letošního, protože situace byla neúnosná.

„Museli jsme příspěvky zvedat v tomto roce o pět až deset procent, není to u všech kategorií stejné,“ hlásil prezident Rugby clubu Zlín Josef Iž. „Jsme k tomu nucení s ohledem na to, že se zdražují energie, ale také cestujeme po celé republice, takže jsou vysoké náklady na dopravu,“ doplnil.

Ragbisté nově platí ročně od dvou do pěti tisíc korun. Iž přiznal, že klub zdražuje nerad, protože nechce odradit mládež od sportu. „Zájem o ragby by pak mohl být menší,“ obává se.

Letos zdražovali také zlínští gymnasté, zhruba o 25 procent. Pro nejmladší to bylo o 400 korun na 2 500 ročně. U starších je navýšení vyšší.

„Příspěvky jsme byli nuceni zvednout, protože město Zlín zvýšilo ceny za tělocvičny. A i tak mám obavu, že to nebude stačit. Navíc rodiče s tím nejsou úplně srovnaní,“ zmínila místopředsedkyně a hlavní trenérka Klubu moderní gymnastiky Zlín Simona Válková. „Uvidíme, kolik dětí u nás zůstane. Může se stát, že si to někteří rodiče rozmyslí,“ říká s nejistotou.

Od letoška si více připlatí rovněž tenisté. „Neřešili jsme příspěvky posledních zhruba šest let. Teď kvůli inflaci, cenám energií a všech nákladů je měnit budeme,“ nastínil šéf Tenisového klubu Zlín Jan Macharáček.

Fotbalisté platí o sto procent více

Výdělečně činní amatérští hráči nově místo 3 000 zaplatí 4 000 korun, mládež místo 1 200 korun 1 500. Macharáček připomněl, že se zdražuje také pronájem kurtů, krytých tenisových hal i startovné na turnajích. Více peněz požadují rovněž některé sportovní svazy. Navíc na výjezdech musejí kluby většinou platit svým členům ubytování i cestu.

Pokud jde o dva hlavní zlínské sporty, fotbal a hokej, tam zdražovali zhruba v polovině loňského roku. Fotbalisté téměř o sto procent. Z částky něco málo přes tři tisíce až na šest tisíc pro dorostence a žáky, přičemž přípravka platí méně. To znamená pro rodiče pět set korun měsíčně.

„Bohužel, bylo to podhodnocené. Kluby v okolí, třeba v Olomouci, vybírají daleko vyšší příspěvky,“ sdělil vedoucí trenér dorosteneckého úseku klubu Jaroslav Matějíček.

Zdůraznil, že klub zajišťuje mládeži veškerý servis a z 90 procent i dopravu. Současně si Matějíček uvědomuje možné dopady. „Ne každá rodina si může při dnešní inflaci dovolit platit šest tisíc ročně. Sociální případy ale zohledníme a domluvíme se na menších částkách,“ přislíbil.

Podle něho i dalších šéfů sportovních oddílů by mohlo více přispívat na provoz i činnost město. „Byli bychom rádi za peníze navíc,“ vzkázal Matějíček.

Město rozdělí téměř osm milionů korun

Hokejový klub zvyšoval příspěvky loni o 10 až 30 procent. Dorostencům se částka zvedla o 5 000 na 14 900 korun. Nižším kategoriím a krasobruslařům o něco méně. Zároveň byla poskytnuta desetiprocentní sleva při včasném zaplacení.

„Zdražování se odráží v celé společnosti a je jasné, že to neminulo ani nás,“ poznamenal generální manažer PSG Berani Zlín Robert Hamrla. „Pevně věřím, že nebude tak velké, aby to zájemce o sport odradilo.“



Provoz velkých zlínských sportovišť, jako je sportovní hala či areál na Vršavě, zajišťují Sportovní kluby Zlín, které na to získávají peníze od města, případně z Národní sportovní agentury. „Rok 2022 se nám podařilo zvládnout, čekáme ale další navýšení nákladů v roce 2023. Budeme o tom jednat. Město ví, že dojde k nárůstu,“ nastínil šéf klubů Jaroslav Kotala. Podle něho může současná špatná ekonomická situace ohrozit spolkovou činnost.

Kotala je i předsedou zlínského basketbalového oddílu, kde se zvyšovaly příspěvky loni o zhruba 30 procent. Teď jsou v rozmezí 1 500 až 8 000 korun podle věku, počtu tréninků či náročnosti soutěže s tím, že sociální případy jsou řešeny zvlášť.

Volejbalisté zvyšovali částky podle šéfa klubu Romana Macka o 500 korun, v průměru o deset procent. „Doba není lehká, ale nemůžeme zdražit dvojnásobně,“ řekl.

Město Zlín má fond mládeže a tělovýchovy, z něhož rozděluje peníze na činnost oddílů, sportovní akce či táborové pobyty. Letos je v něm 7,58 milionu korun, což je o něco více než loni. „O rozdělení do jednotlivých programů se teprve bude rozhodovat,“ uvedla náměstkyně primátora Jana Bazelová, která má sport v kompetenci. Město kromě toho ještě podporuje sporty přímo z rozpočtu.