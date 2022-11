Na vedení Zlína se bude poprvé podílet SPD, dostalo místa v komisích

Nově se také stala součástí koalice v Holešově, kde má i místostarostu.

Komise při radě sice nemají rozhodovací pravomoci, ale jejich členové se dostávají k více informacím a mohou nepřímo ovlivňovat chod města. „I v průběhu minulého volebního období jsem v rámci rady navrhoval, ať zařadíme i zástupce SPD do komisí. Vždycky jsem byl ale přehlasovaný,“ podotkl zlínský primátor Jiří Korec (ANO).

„I teď jsem pokračoval ve stejné rétorice, protože si myslím, že každý legitimní politický subjekt by zastoupení mít měl. A v současné době jsme se na tom už shodli,“ doplnil.

Situace ve Zlíně přitom bývala vyhrocenější než jinde. Letošní lídr SPD a dřívější opoziční zastupitel Pavel Sekula se s vedením města často dostával do sporů. Za Bytové družstvo Podlesí, jehož je předseda, se kvůli neshodám s městem i soudil. Místy to sklouzávalo do osobní roviny.

„Je to otázka základů demokracie, které byly v minulém volebním obdoby porušeny. S takovou obstrukcí jako ve Zlíně se SPD nesetkalo na krajské ani parlamentní úrovni. Tady se osobní námitky, antipatie a pomsta dostaly nad rámec ducha demokracie,“ řekl Sekula.

Strany, které byli proti účasti SPD v komisích, se podle něho projevily jako nedemokratické. Změnu vítá. „Je to důležitý prvek ohledně informovanosti pro kvalitní rozhodování, popřípadě k tomu, abychom mohli upozorňovat na nedostatky, které se často najdou,“ nastínil Sekula.

Minulá koalice ANO, STAN a trojbloku ODS, KDU-ČSL a Pirátů nebyla v přístupu k Okamurovcům jednotná. Proti byli zejména Starostové, kteří sice svůj názor nezměnili, ale po neúspěchu v podzimních volbách skončili v opozici.

SPD bude mít přístup k informacím

„Máme s tím problém, nikdy jsme s tím nesouhlasili,“ reagovala bývalá náměstkyně primátora a současná zastupitelka za Starosty a Nezávislé Kateřina Francová. „Celorepublikově má STAN úzus nespojovat se s SPD, nevytvářet s nimi komise a nespolupracovat s nimi kvůli jejich volebnímu programu, způsobu chování a argumentování,“ vysvětlila.

Trojblok měl před čtyřmi lety k SPD výhrady, které neskončily ani během minulého volebního období. Teď už je však vstřícnější. „Přehodnotili jsme přístup a rozhodli se, že SPD stejně jako každá strana, která uspěla ve volbách, bude mít své zástupce v komisích,“ řekl náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS).

„Měli jsme k tomu výhrady stejné jako STAN, ale vidím to teď trošku jako primátor,“ podotkl náměstek primátora Vojtěch Volf (KDU-ČSL).

„Komise je poradním orgánem, nemá výkonnou moc a funkci. Kdyby se jednalo třeba o koalici, byl by to pro nás problém,“ poznamenal radní Jiří Robenek (Piráti).

Zastupitelé SPD si dříve stěžovali na nedostatek informací, což by měla jejich účast v komisích vyřešit. Koalice dnes souhlasí s tím, aby byli více zapojení do chodu radnice, což může snížit i pravděpodobnost sporů. „Jako opozice do nás třeba nebudou tolik šít,“ sdělil Volf.

Funkce členů komise je bezplatná

SPD nebude mít předsedu komise, pouze členy. Jasné zatím není kolik a v jakých komisích. Koalice letos snížila počet komisí ze 13 na 8 a počet jejich členů z 11 na 9. Podle volebních výsledků připadnou tři členové ANO, tři trojbloku a tři opozici (Zlín 21, SPD, STAN). Primátor Korec navrhoval, aby měl Zlín 21 po dvou členech v každé komisi a třetí místa by se rozdělila mezi SPD a STAN.

„Dohodli jsme se, že využijeme ve čtyřech komisích obě nabízená místa a v dalších čtyřech komisích místo pouze jedno, abychom dali prostor kolegům z ostatních opozičních stran,“ sdělil lídr Zlín 21 Čestmír Vančura. „Považujeme za legitimní nárok SPD mít zástupce v komisích,“ doplnil.

Prioritou Okamurova hnutí je bytová komise, v níž by podle Sekuly měli mít své zástupce všechny opoziční strany. Bytová výstavba byla velkým předvolebním tématem.

Funkce členů komisí je bezplatná, odměnu dostávají pouze předsedové. Tím, že se počet komisí sníží (některé byly zrušeny, jiné se sloučily), radnice ušetří kolem 30 tisíc korun měsíčně. Kolice ale už dříve přidala dva posty uvolněných radní, což zase provoz města prodraží o 120 tisíc korun měsíčně.