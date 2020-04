Soudní líčení se kvůli pandemii často ruší, na zbylá nemůže veřejnost

„Je na zvážení soudce, jestli se hlavní líčení bude konat, není to striktní omezení. Pokud jde o případy, které je třeba dokončit, tak se jednání koná. Jsou to jednotlivá řízení, není to plošné,“ řekla mluvčí brněnského krajského soudu Klára Belkovová.

Mezi případy, které se konaly, patřilo vynesení verdiktu nad duchovním učitelem Jaroslavem Dobešem alias guruem Járou. Ovšem s tím, že v soudní síni ani v budově nemohla být veřejnost ani novináři.

Soudy mají na svých webech informace o tom, kdo a za jakých podmínek může do budovy. Opatření jsou z velké části totožná, patří mezi ně rouška, někde měření teploty. Kdo má nad 37,5 stupně Celsia, neměl by být vpuštěn do budovy zlínského okresního soudu, kde sídlí i krajská pobočka. Nezbytností je soudní obsílka či předvolání.

„Veřejnost by do budovy neměla přijít. Výjimku může dát předseda soudu, zatím ji nikomu neudělil,“ podotkl místopředseda zlínského okresního soudu David Kolumber.

Ve Zlíně až na výjimky také většinu nařízených jednání zrušili.

„Ministerstvo spravedlnosti řeklo, že je to na předsedech senátu. Nedá se to centrálně zablokovat. Na trestním oddělení se soudí jen vazební věci. Na civilním oddělení se dělají věci v režimu bez jednání,“ doplnil Kolumber.

Počet jednání ve Zlíně se snížil z 30 až 40 týdně na přibližně pět. Nárůst zaznamenali jen na opatrovnickém oddělení, kde se v souvislosti s koronavirem a s tím spojeným omezením pohybu řeší případy předběžných opatření, jimiž se upravuje například režim při předávání dětí mezi jejich rodiči, kteří nežijí spolu.