Nechtěla bys to vidět, řekla čtyřletá dívka matce o hrátkách s otcem

„Nic takového se prostě nestalo,“ uvedl v soudní síni 38letý otec dítěte.

V jeho neprospěch ale hraje fakt, že si dívka na podobné chování stěžovala už v minulosti. Jako tříletá matce popsala hru s tatínkem, při které jí prohlížel přirození. A ona jemu.

„Tehdy jsem kontaktovala jeho přítelkyni i jeho samotného. Sešli jsme se, vyříkali si to,“ popsala matka. Otec to odmítal jako nesmysl.

Když se dcera o rok později svěřila s tím, že jí otec pod peřinou strká prsty do pochvy, matka kontaktovala policii. „Malá mi řekla, že mi neukáže, co jí tatínek dělá, že by se mi to nelíbilo,“ řekla matka.

Otec naopak tvrdil, že měl s dcerou zcela pohodový vztah. V době, kdy mělo k činu dojít, žil s přítelkyní, která měla ve střídavé péči syna. Malá dcerka u nich trávila víkend vždy jednou za dva týdny.

Rodiče dívky se shodli na tom, že i když jejich vzájemný vztah není vřelý, komunikaci ohledně dítěte zvládají. Dokázali se domluvit na předání, na tom, co má mít dítě na víkend s sebou, bavili se i o tom, co se o víkendu dělo.

„Když jsem dceři něco zakázala, zkoušela u tatínka tvrdit, že to má dovolené. Tak mi zavolali a zeptali se,“ popsala matka.

Rozhovor po návratu si matka nahrála

Domů se dívka vracela někdy spokojená a rozesmátá, jindy skleslá. Podle tatínka se jí někdy po mamince stýskalo, tak ji odvezl večer domů. Jindy od něj nechtěla.

„Ten poslední víkend ale brečela a nechtěla odjet. Nakonec jela, ale když se vrátila, sedly jsme si spolu samy v pokoji a já se jí ptala, co se stalo, že k tátovi nechtěla,“ vyprávěla matka. Rozhovor si nahrála. „Ani nevím, proč jsem to nahrávání zapnula,“ dodala. S nahrávkou pak zamířila na policii.

Otec vypověděl, že neměl tušení, proč dceru najednou nesmí vídat a proč dostal obsílku od policie. Že se dcerky dotýkal na intimních místech, nepopřel. Prý však výhradně jen tehdy, když ji sprchoval nebo mazal krémem proti opruzeninám. Ty podle něj mívala často, a mazal ji proto i několikrát denně, protože se občas pomočovala.

To matka nepotvrdila, naopak uvedla, že dítě mělo opruzeniny jen zřídka, když bylo hodně horko.

Hlavní líčení pokračuje ve čtvrtek 21. července, kdy má soud vyslechnout znalecké posudky.