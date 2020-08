Soud znovu řeší únos, neprávem odsouzený už mezi obviněnými není

Michal Šnajdr seděl v soudní síni a poslouchal slova muže, který objasňoval únos dcery kroměřížského podnikatele z ledna roku 2014.

Právě na základě jeho dřívější výpovědi, byl za tento trestný čin odsouzený na 10 let, přičemž si zhruba rok odseděl na Mírově. Jak se ale později ukázalo, šlo o justiční omyl. Důkazy potvrdily, že Šnajdr s tímto činem neměl nic společného. Státní zástupce proto jeho stíhání zastavil.

Loni v únoru krajský soud v kauze povolil obnovu řízení a zrušil všechny předchozí rozsudky. Ještě dříve přerušil Šnajdrovi výkon trestu.

„My jsme věděli, že se skutek, tak jak byl popsaný v mém případě, nestal. Bylo to jasné, alespoň mně,“ komentoval dění v tomto případě Šnajdr. „Ze všech výpovědí tohoto obžalovaného se mi tato zdá nejvěrohodnější. Asi si uvědomil, že je na místě říci pravdu. Záleží na tom, jak se k tomu postaví další obžalovaní,“ zmínil Šnajdr.

Klíčovým mužem je Ladislav Faltýnek, jenž byl dříve odsouzený se Šnajdrem na pět let, ale soud později tento verdikt zrušil. Faltýnek je obžalovaný znovu a u soudu popisoval, jak se měl odehrát únos ženy kontroverzního kroměřížského podnikatele, jenž byl ve vězení za nelegální obchody s pohonnými hmotami. Právě Faltýnkově výpovědi stojí z velké části nová obžaloba.

Podle ní Faltýnek v Kroměříži na parkovišti čekal v autě na příjezd ženy. V autě seděl s komplicem Vladimírem Zavadilem. Situaci sledovali. Hlavní pachatelé měli být jiní: Tomáš Salvet jako šéf skupiny, dále Ivo Lorenc a Jakub Steidl.

Když žena zaparkovala, přijeli k ní tito tři muži autem a Lorenc se Steidlem ji násilím dostali do vozu. Tam ji měl Salvet několikrát uhodit, dostala na ruce pouta, na hlavu plátěný pytel.

Muži po ní podle obžaloby požadovali 100 milionů korun, které měl mít otec unesené ženy někde schované. Ona o tom však nevěděla. Nakonec jí vzali platební karty, k ránu ji pustili a domluvili se s ní, že jim zítra přiveze požadované peníze na benzinovou pumpu u Brna. Žena ale vše oznámila policii.

„Salvet zdůrazňoval, že má dobré informace o známém podnikateli a že jeho dcera ví, kde jsou peníze schované. Chtěl tu holku donutit,“ vypovídal Faltýnek. „Udělal jsem klukovinu. Věděl jsem, že půjdeme někoho zastrašit, ale nevěděl jsem, že to bude únos. Do toho bych nikdy nešel, lituju toho,“ řekl Faltýnek.

Svou výpověď údajně měnil i proto, že mu Salvet a další lidé vyhrožovali. Teď už ale chtěl říci pravdu. Také Zavadil až na pár drobností potvrdil Faltýnkova slova. „Bylo mi jasné už tehdy, že se to nemělo stát. Mrzí mě to,“ pronesl Zavadil.

Zbývající tři muži ale svoji vinu odmítli. Většinou řekli, že Faltýnka se Zavadilem neznají. Salvet, který měl celou zločineckou akci řídit, se podle svých slov s unesenou ženou dobře znal, proto by byla velká hloupost, kdyby ji unášel.

„Hned by mě poznala, věděla by, o koho jde. Tyto lidi vůbec neznám, v životě jsem je neviděl,“ vypovídal Salvet směrem k obžalovaným. „Možná jim dal někdo nějaké peníze za nějaké výpovědi, třeba je to úplně někdo jiný a překládají nějakou verzi případu,“ naznačoval.

S tím Faltýnek nesouhlasil a v afektu směrem k Salvetovi řekl: „Přiznejte to.“ Soudce ho musel upozornit, aby se uklidnil.

„Jsem zmatený ze situace, celá tato kauza se mě netýká,“ vypovídal Lorenc.

Řekl, že v noci, kdy se měl zločin stát, byl u své tehdejší přítelkyně. Podle Faltýnka ale vybíral peníze z bankomatu pomocí karty unesené ženy, měly to potvrdit i kamerové záznamy.

„Nerozumím jejich motivaci, řekl bych, že jde o strach,“ pronesl Lorenc na adresu Faltýnka se Zavadilem.

„Tento trestný čin jsem nespáchal a využiji svého práva nevypovídat,“ uvedl stručně Steidl, který měl v autě sedět na zadním sedadle vedle unesené ženy.

Obžalovaným hrozí 8 až 15 let vězení.

„Kdyby se pravda zjistila dřív, tak to nemuselo takto dopadnout. A nemuselo to ovlivnit život můj a celé mojí rodiny,“ posteskl si Šnajdr, který výpovědi pozorně poslouchal.

Za to, že byl neprávem poslaný za mříže, nebyl nikdo potrestaný. Na Šnajdra jako možného pachatele vyšetřování nasměroval policista, který s ním měl osobní spory.

Zlínská policie loni přiznala, že při vyšetřování případu chybovala. Postihy však nepadly, protože věc je promlčená. Šnajdr proti tomuto závěru podal stížnost, ale neuspěl s ní.