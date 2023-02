Řidič souzený za usmrcení dvou silničářů nebrzdil, žalobce mu navrhl tři roky

Jeho Renault Master narazil do dodávky silničářů v rychlosti 110 kilometrů za hodinu. V místě přitom byla rychlost snížená na 70 a potom i na 50 kilometrů v hodině. Pracovní dodávka měla zapnuté oranžové majáky a stála u krajnice.

„Osoby se v okamžiku nárazu nacházely v bezprostřední blízkosti před přední částí vozidla. Nemohly tak vnímat a vidět blížící se vozidlo Renault a na situaci, že hrozí riziko střetu, tedy nemohli nijak reagovat,“ popsal v soudní síni znalec v oboru silniční dopravy František Kopáč. „Znamená to, že neměli žádnou možnost, aby tomu nějak zabránili,“ dodal.

Potvrdil také to, co u soudu zaznělo už dříve, tedy absenci brzdných stop. „Řidič na odstavené vozidlo vůbec nereagoval. Absence reakce může spočívat ve více faktorech, třeba hrubá nepozornost a obecně nelze vyloučit ani mikrospánek,“ uvedl Kropáč.

Na to ale státní zástupce Tomáš Pindur namítl, že mikrospánek nespadá do odbornosti znalce.

Nebyl při vědomí, uvedla obhájkyně

Také dodal, že podle něj je důležitá výpověď svědka, který jel za Wróbelem poměrně dlouhou dobu a před soudem uvedl, že Wróbel nebrzdil, nekličkoval a ani nevybočil z jízdního pruhu. Vozidlo silničářů viděl asi na vzdálenost kilometru.

„Kdyby došlo k výpadku vědomí či mikrospánku, vozidlo obžalovaného by s pravděpodobností hraničící s jistotou vybočilo ze směru jízdy,“ uvedl Pindur.

Naopak obhájkyně Kristýna Olivová chápe to, že Wróbel na dění v silničním provozu nereagoval, jako důkaz zdravotní indispozice. „Je patrné, že nebyl při vědomí či nebyl jakkoliv schopen reagovat. S odstupem času obžalovaný nemá možnost objektivně prokázat, jaká konkrétní zdravotní indispozice jej potkala a jak jej ovlivnila,“ uvedla Olivová.

V závěrečné řeči také kritizovala postup policie bezprostředně po nehodě. Popsala, že Wróbel byl v šoku, třásl se, brečel a nebyl v dobrém zdravotním stavu. „Je zcela nepochopitelné, proč mu nebyla poskytnutá jakákoliv zdravotní péče. To považujeme za nepřijatelný postup orgánů činných v trestním řízení,“ dodala.

Státní zástupce navrhl trest v trvání tří let se zařazením do věznice s ostrahou a zákaz činnosti řízení motorových vozidel v trvání nejméně pěti let. Naopak obhájkyně navrhuje podmíněný trest při spodní hranici. Rozsudek soud vynese 9. března.

Znovu se omluvil pozůstalým

Jedenačtyřicetiletý Wróbel se k činu od počátku přiznává, uvádí však, že si průběh nehody nepamatuje a nedokáže ji vysvětlit. Od události se potýká s psychickými problémy, léčí se a opakovaně uvedl, že uvažuje o sebevraždě.

Stejně tak zopakoval i omluvu pozůstalým. „Sám to těžko zvládám a nedokážu si představit, jak to zvládají rodiny zemřelých. Ještě jednou se omlouvám,“ zopakoval v slzách.

Den před nehodou vyjel Wróbel z Německa a namířeno měl na Slovensko. Podle svých slov během jízdy dodržoval povinné přestávky. Dění bezprostředně po nehodě si pamatuje jen útržkovitě. „Vím, že jsem vystoupil a potom, že jsem seděl v policejním autě. Nevím, kdo volal záchranáře a policii,“ řekl.

Silničáři ve věku 57 a 58 let v okamžiku nehody rozmisťovali přenosné dopravní značení na silnici I/50, kterou používali řidiči jako objízdnou trasu kvůli rekonstruovanému průtahu Kunovic.