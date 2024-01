Za daňové úniky chce obžaloba pro automobilového jezdce Tlusťáka pět let vězení

Případ dnes projednává zlínský soud. Žalobkyně pro Tlusťáka původně požadovala 7,5 roku vězení, po jeho přiznání v posledním hlavním líčení ale návrh zmírnila.

„K prohlášení viny přistoupil až na konci řízení, během řízení nespolupracoval, ale spíše ho ztěžoval. Jeho spolupráce bude zohledněna v dalších řízeních,“ zmínila v závěrečné řeči státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová.

Upozornila, že by pak mohli obžalovaní na konci soudních procesů účelově doznávat vinu, aby si tak vynutili výrazně nižší trest. „Jeho přiznání jsem ale zohlednila podstatným snížením trestu na samé spodní hranici trestní sazby,“ řekla Nesvadbová.

Podle ní by měl Tlusťák strávit 5 let ve věznici s ostrahou, současně mu navrhuje peněžitý trest 1,4 milionu korun a propadnutí některých pozemků. 5 let by pak neměl být statutárním zástupcem firmy.

Naopak Tlusťákův obhájce Eduard Bruna navrhuje podmínku. Jeho klient podle něj svého jednání lituje a staral se o to, aby se státu dostaly peníze, o které byl připraven. „Obstarával si peníze, aby mohl závodit a udržel se na špici jako český závodník v této kategorii. Neměl peníze, tak to dělal tímto způsobem. Pohnutka reprezentovat a závodit není zavrženíhodná,“ zdůraznil obhájce.

„Je spolehlivě posouzeno, zda obžalovaný potřebuje nepodmíněný trest k jeho nápravě? Pokud ano, tak proč? To jsem zatím neslyšel,“ tázal se u soudu Bruna s tím, že by podle něj stačilo uložení podmíněného trestu a peněžitého trestu ve výši, kterou bude schopen Tlusťák zaplatit.

Nejdřív nechtěl vypovídat, pak se přiznal

Státní zástupkyně Tlusťáka viní z toho, že v letech 2014 až 2018 prostřednictvím svých společností prodával reklamu na závodních autech. A vzhledem k tomu, že šlo o velké částky, fiktivně nakupoval například náhradní díly a faktury uplatňoval v daňových přiznáních. Spolu s ním jsou obžalovaní další čtyři lidé, jejichž firmy mu měly jen na oko zboží dodávat.

Tlusťák u soudu nejdříve nechtěl vypovídat, pak se ale přiznal. Za daňové úniky je stíhán ještě v dalším případu, který řeší policie. Škoda je tam zhruba 10 milionů korun.

K vině se doznal ještě obžalovaný Dalibor Šerý, v jeho případě žalobkyně navrhuje pouze podmíněný trest 3 roky s odkladem na 5 let, plus peněžitý trest 5 milionů korun.

„Dopustil se trestné činnosti ve snaze o zisk, přičemž ačkoliv v přípravném řízení nebyl žádný majetek dohledaný, obžalovaný není nemajetný a peněžitý trest nebude nedobytný,“ řekla Nesvadbová. Totéž zmínila také u Tlusťáka.

Pro dalšího obžalovaného Zdeňka Juhu státní zástupkyně navrhuje trest 3 roky s podmíněným odkladem na 5 let, dále peněžitý trest 210 tisíc korun a zákaz činnosti na 3 roky. Pro Lukáše Čalu navrhuje tříletý trest s podmíněným odkladem na 4 roky a zákaz činnosti na 5 let. Veronika Vágner má podle žalobkyně dostat jen peněžitý trest 800 tisíc korun a mají propadnout zajištěné peníze, přes milion korun.