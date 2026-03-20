„Jde pouze o pracovní název projektu, ne objektu. Nový představíme do dvou, tří měsíců,“ řekl Stanislav Martinec, majitel a šéf firmy Koma Modular, která bude budovu stavět a provozovat.
Svůj záměr prezentoval i se svým týmem lidem, kteří přišli na středeční schůzku na zlínské 16. základní školy.
„Máme představu, co by tam mohlo být, ale chceme znát vaše názory a potřeby,“ líčil Martinec, který obcházel jednotlivé stoly, u nichž se diskutovalo, pozorně poslouchal a zapojoval se do debaty.
Nové centrum vznikne na místě zbouraného Šmoulího města, kde byly hlavně hospody a bary. Bude mít originální architekturu z modulů a jeho dominantou bude průchozí atrium s lampionem uprostřed. Otevřené bude ze všech čtyř stran.
„Nechtěli jsme mít uzavřený komplex, ale transparentní dům, který půjde projít ze všech stran,“ vysvětlil architekt Jan Stolek. „Kolemjdoucí uvidí, co se uvnitř děje, a třeba je to přiměje, aby se šli podívat dovnitř. Celý prostor půjde projít nebo vyjít na střechu s ochozem,“ dodal.
„Chceme takto vytvořit místo k přirozenému setkávání, kde budou lidé rádi trávit volný čas,“ podotkla Marie Schüller, která bude mít na starost provoz. „Říkáme tomu horní náměstí“ naráží na fakt, že Jižní Svahy leží na kopci nad Zlínem.
Koncerty, divadlo i trhy
V centru budou dva typy prostorů. Dlouhodobé vyžití nabídnou kavárna, cukrárna, bistro či restaurace. Krátkodobé potom čtyři sály.
Největší bude „schovaný“ pod lampionem a bude v něm místo pro 250 lidí na sezení či 350 na stání. Další sály budou na sezení: první z nich pro 80 lidí a druhý pro 20 až 30, konat se tam budou třeba besedy, přednášky, workshopy nebo promítání. Poslední nabídne deset míst, půjde o učebnu.
Srdcem místa bude zmíněné atrium s vyvýšeným lampionem ve středu. Pod ním bude krytý prostor pro akce či zasouvací tribuna, z níž půjde sledovat třeba divadelní představení, letní kino nebo vystoupení filharmoniků. Hrávat by tady mohly i místní kapely, konat se trhy či food festivaly.
Na obvodu náměstíčka budou restaurace s regionálními pivy, kavárna či cukrárna, vedle prostor pro galerii či dětská zóna s hřištěm a skluzavkou. Zespodu povede cesta na střechu, odkud bude přístupný hlavní sál nazvaný Lampion. Děti nahoře také najdou tartanový prostor na běhání.
Otázky lidí směřovaly zejména k praktickému využití. „Bydlím kousek vedle a mám obavu z toho, jak bude provoz hlučný. Lampion navíc bude dost výrazný, výškou zasáhne odhadem do čtvrtého patra,“ popisoval místní obyvatel. „Může to negativně ovlivnit soužití s místními lidmi a dělat problémy i v povolovacím procesu.“
Dozvěděl se, že centrum má fungovat sedm dnů v týdnu a zhruba 16 hodin denně. Zavírat bude nejpozději ve 22 hodin, aby respektovalo noční klid. A hlukové limity bude dodržovat.
Co parkování, ptali se lidé
„Plánujeme zvukovou izolaci sálů, kolem nich budou dvě vrstvy,“ řekl architekt Stolek. „Sály budou mít akustické panely a prostory kolem vytvoří zvukovou kapsu.“
Velkým tématem byla doprava. Centrum budou využívat nejen místní, ale i lidé ze zbytku Zlína. A spousta z nich nepřijede MHD, nýbrž autem.
„Parkoviště vedle u Billy je už dnes skoro úplně plné, co když tam teď přibude závora? “ zněl dotaz. Objevil se i návrh zpřístupnit novou trasou parkoviště u torza.
Koma Modular jedná s městem, aby mohla využívat plochy v okolí Nového Čecha či za zmíněným supermarketem. Radnice plánuje opravu přilehlé zastávky MHD Budovatelská, která je v nevyhovujícím stavu.
„Říkali jste, že fasáda do ulice bude prosklená z 80 procent. Nebude to dělat odlesky lidem, kteří bydlí v okolí? “ ptala se mladá žena.
Architekt Stolek vysvětlil, že okna mají fólie a jsou technicky vyřešena tak, aby sluneční svit neodrážela.
Lidé nový projekt vítají
Návštěvníci obecně nový projekt přivítali. „Buďme rádi, že pro sídliště se něco vytváří,“ poznamenala seniorka. „Dlouhé roky nám tady nikdo nic nepostavil. Je to pro všechny věkové skupiny a budou se tam stýkat jiní lidé než v původním Šmoulím městě. Navíc kultura je koncentrovaná do centra Zlína, teď by se mohla rozšířit,“ věří.
„Ano, s tím počítáme. Pokud ve městě budou vánoční trhy, filmový festival nebo jiná velká akce, chceme s ní být propojení a mít ji i tady,“ naznačil Martinec.
„To samé filharmonie nebo divadlo, které by tady mohly mít venkovní scénu. Chceme kultuře, spolkům a místním organizacím nabídnout nový domov,“ dodal majitel firmy Koma Modular.