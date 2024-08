Konec Šmoulího města. Majitelé chátrajících budov demolici bránit nebudou

Město plochu vyklidí a připraví investorovi, který vzešel ze soutěže a postaví tam čtvercovou stavbu z červených modulů, v níž bude řada různých služeb.

Zlín ve Šmoulím městě vlastní pozemky, provozovatelé si na nich v 90. letech minulého století postavili přízemní stavby. Letos v červnu jim radní schválili výpověď s tříměsíční lhůtou.

Současně jim nabídli, že mohou objekty převést na město, které je odstraní na vlastní náklady. A než se tak stane, budou je využívat na základě nájemní smlouvy. Než vyprší, město si zatím vyřídí demoliční výměr.

„Zatím je na město převedených sedm objektů z celkem třiadvaceti. Od spolku máme ale přislíbené, že by postupně měli podepsat všichni majitelé,“ sdělil náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci majetek města.

Když město před pár dny poslalo spolku Šmoulí město Zlín návrh nájemní smlouvy, jeho předseda Tomáš Pantlík měl výhrady, jež radnici oznámil.

„Nejdůležitější body, které jsem požadoval změnit, odsouhlasili. Smlouvy už ochrání naše členy, a tím pádem nebrání nic tomu, abychom ji příští týden mohli podepsat,“ předestřel Pantlík.

Dohoda má zamezit soudnímu sporu

Provozovatelé budou nadále platit nájem za pozemky 300 korun za metr čtvereční. Pantlík původně navrhoval, ať se podepíšou kupní smlouvy na objekty s tím, že budou účinné k příštímu květnu. Což ale radní odmítli. Toto má být kompromisní řešení.

„Umožnili jsme jim, aby tam mohli působit až do příštího roku. Mohou doprodat své zboží a připravit se,“ řekl Brada. „Když objekty převedou na město, ušetří taky nemalé náklady za jejich demolici.“

Brada připomněl, že pokud by majitelé objekty nepřevedli na město a po uplynutí výpovědní lhůty je do konce září neodstranili, hrozili by jim sankce. Pak by se situace mohla vyhrotit a skončit případně i u soudu. Dohoda hrozícímu sporu zamezí.

Nicméně podle Pantlíka pro provozovatele, kteří chtěli na místě dál podnikat, ale budou muset za necelý rok skončit, výhodná není. Spolek podal do soutěže svůj návrh proměny lokality, ale neuspěl.

Kdysi velmi oblíbené Šmoulí město tak po zhruba třiceti letech existence příští rok na jaře definitivně skončí.

