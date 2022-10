Ve Slavičíně vytápějí domy biomasou, nově chtějí využít slunce i vítr

Novinkou chystanou na nový rok je instalace 346 solárních panelů. Radnice je nechá položit na střechu kotelny a následně zkusí dodávat energii do bytů na přilehlém sídlišti Malé Pole.

„Elektřina získaná z fotovoltaiky bude sloužit pro spotřebu kotelny a částečně i domácností. Vyjde nás to výrazně levněji než nakupovat energii ze sítí,“ vysvětlil starosta Tomáš Chmela.

Radnice už dřív vybavila kotelnu systémem, jenž umožňuje vytápění dřevní štěpkou pro sídliště Malé Pole a Vlára. Horkovodu, který zde dodává teplo bezmála třem tisícovkám lidí, se chce město vyhnout kvůli zvýšeným cenám za plyn.

„Vytápění velké části města štěpkou nám umožní udržovat příznivější ceny tepla, než kdybychom byli odkázaní jen na plyn, navíc nedávno nainstalovaná tepelná čerpadla v kombinaci se solárními panely umožní letní provoz bez zapojení spalování biomasy,“ sdělil Oldřich Kozáček, jednatel městské teplárenské společnosti BTH.

O lepší využití vlastní vyrobené energie se postará nové bateriové úložiště. Ve Slavičíně uvažují výhledově rovněž o vzniku bezlopatkové větrné elektrárny. Stála by v areálu kotelny na šedesát metrů vysokém komínu. Ten zde zůstal po staré kotelně pouze jako symbol nepřehlédnutelné výškové stavby a v současnosti je bez využití.

Do využívání fotovoltaiky se kvůli energetické krizi pouští většina měst Zlínského kraje, po Slavičínu jsou nejdál ve Zlíně. Energie ze slunce by zde mohla například pokrýt až čtyři měsíce spotřebu zoologické zahrady v Lešné. Plány pokročily do fáze přípravy konkrétního projektu.

S vlastními zdroji počítá i Baťův institut ve Zlíně, kde je od srpna v provozu solární elektrárna na budovách číslo 14 i 15. Podle ředitelky institutu Petry Kubíkové přišlo zprovoznění novinky v pravý čas. „V létě i zimě máme velmi vysoké náklady spojené se zajištěním stabilního prostředí v prostorách galerie, muzea, knihovny, depozitářů a archivů,“ uvedla Kubíková.

Ambicí je zajistit si výrobu elektřiny, jež se spotřebovává přímo, bez akumulace.

„Zvolili jsme řešení s optimizéry, které výrazně snižují závislost všech 364 panelů na zastínění, protože optimalizují výkon každého panelu samostatně. Pokud by stín zastínil jeden panel, ovlivní to pouze výkon tohoto panelu, bez vlivu na ostatní,“ doplnila ředitelka.

Fotovoltaickou energii využívá také otrokovický depozitář Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.