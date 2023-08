Ve Slavičíně vyrostla nová cyklostezka, město chce spojit významné trasy

Stezka totiž pomohla spojit centrum Slavičína s místní částí Hrádek. Zájemce přivede k místnímu terénnímu bikeparku Slavex trails a k tomu ji mohou využít cyklisté mířící na Šanov a přes hranici se Slovenskem do Horné Súče.

„Úsek komunikace není příliš dlouhý, ale stěžejní pro bezpečný pohyb chodců i cyklistů, kterých například k trailům míří hodně,“ zdůraznil starosta města Tomáš Chmela.

Nová část stezky spojila úsek končící u kaple sv. Ducha s ulicí Družstevní I. „Cyklisté se tak vyhnou husté dopravě a nově vybudovanému kruhovému objezdu, který dominuje Hrádku,“ popsal starosta.

Cyklostezka vyšla na bezmála pět milionů, tři z nich pokryla dotace. „Občanům jsme nahradili chybějící chodník, cyklistům pak cyklostezka nabízí bezpečný průjezd exponovanou částí Hrádku a v neposlední řadě jsme také zpřehlednili úsek krajské komunikace,“ upozornil Chmela.

Co se však cykloturistiky týče, má Slavičín ještě větší ambice. Rád by byl v centru cyklosítě, která spojí několik směrů a nabídne výlety po rozlehlém regionu. Už dnes je Slavičín téměř spojen s Luhačovicemi, byť stezka vede jen po kruhový objezd poblíž přehrady.

„Stezku tu kdysi stavěl Slavičín, ale dnes leží na cizích pozemcích a je poškozená lesní těžbou. Určitě by stála za rekonstrukci, případně by se dalo uvažovat o alternativní trase,“ míní Chmela, podle něhož by to ale měly iniciovat spíš Luhačovice.

Slavičín má aktuálně v plánu vybudovat cyklostezku na Divnici, která by pak pokračovala přes Bohuslavice nad Vláří do Štítné nad Vláří.

„Odtud už vede úsek do Brumova-Bylnice, takže bychom se dostali na mezinárodní cyklostezku Bevlava,“ nastínil Chmela s tím, že úsek by mohl vzniknout do dvou let.

Město zároveň plánuje větev na Pitín, odkud se dá pokračovat zase do Bojkovic. V budoucnu tak skutečně může představovat zajímavou cyklistickou křižovatku. „Doba cyklostezkám přeje, jsou státní i evropské dotační příležitosti,“ řekl starosta. „A už nyní pozorujeme, že cyklistů, ale i pěších turistů v okolí přibývá.