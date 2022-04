Ve Zlíně se při zápisu do školy losovalo, děti z Ukrajiny teprve čeká

Napsat jména budoucích prvňáků na papírek, hodit je do osudí a pod dohledem notáře postupně vylosovat jen tolik jmen, kolik je volných míst. Takový proces letos musela absolvovat více než třetina základních škol ve Zlíně.

„Je mi velmi nepříjemné rodiče odmítat, ale obávám se, že nebudeme moct přijmout ani všechny spádové děti,“ řekla Alena Grajciarová, ředitelka Základní školy Mikoláše Alše.

Už během zápisu přitom město jednalo o rozšíření počtu tříd na této škole na sídlišti Podhoří. Pravděpodobně přibude jedna třída, ani to ale nemusí zájmu stačit.

„Jedno losování máme za sebou, tím prošlo 46 žáků. Po rozšíření budou rodiče muset znovu podat přihlášku a budeme znovu losovat,“ naznačila Grajciarová.

Přednost budou mít spádové děti, které mají ve škole staršího sourozence, potom spádové bez sourozenců a teprve pak by se dostalo na děti bydlící mimo oblast školy. I těch se však hlásí hodně.

Celkem dorazilo k zápisům ve Zlínském kraji kolem

5 500 předškoláků. Přesné počty těch, kteří nakonec v září usednou do lavic, budou známé až po vyřízení žádostí o odklady školní docházky, tedy v průběhu léta.

Máme dostatečné kapacity, hlásí Zlín

V krajském Zlíně bylo u zápisu 797 dětí, z toho 136 zřejmě nastoupí až za rok. Loni bylo prvňáků 761. V posledních letech jsou jejich počty poměrně vyrovnané.

„Jen loni jsme zaznamenali výkyv v počtu žádostí o odklad. Rodiče měli strach, jestli nebude pokračovat distanční výuka,“ uvedla městská radní pro školství Kateřina Francová.

Přetlak žádostí o přijetí letos zaznamenalo pět ze třinácti škol. Mezi nimi jsou základní škola Křiby, Komenského I., Štefánikova a Slovenská. Jinde, především dál od centra města nebo sídliště Jižní Svahy, volná místa jsou.

„Celkově máme dostatečné kapacity,“ podotkla Francová.

Situaci činí nepřehlednou možnost přihlásit dítě na víc škol. Pokud pak rodiče v případě, že už mají umístění, další přihlášky nestáhnou, musí školy zdlouhavě zjišťovat, jestli dítě nastoupí, nebo ne. V letošním roce bylo ve Zlíně rekordmanem dítě s přihláškami na šest různých základních škol. Tři nebo i čtyři přihlášky jsou celkem běžné.

V červnu začne zápis pro děti z Ukrajiny

Ve všech velkých městech v kraji se zápis konal mezi 1. a 21. dubnem. Počty dětí jsou v posledních letech podobné a školy nemají problém je pojmout. Přesto je letos jejich kapacita velké téma. V červnu totiž bude další zápis prvňáčků, tentokrát půjde o děti z uprchlické vlny z Ukrajiny.

Ve Zlínském kraji je aktuálně hlášeno přes devět tisíc lidí z Ukrajiny, z toho zhruba dva tisíce z nich jsou děti ve věku mezi 6 a 15 lety.

Některé z nich přijdou k zápisu jako budoucí prvňáčci, další bude od září nutné umístit do různých ročníků podle jejich věku. Na zapsání dítěte do školy mají uprchlíci ze zákona čas 90 dnů od příchodu.

V tuto chvíli je situace taková, že část dětí do škol chodí, část se snaží naučit česky a přijdou po prázdninách. Někteří školáci mají zároveň online výuku a připojují se na dálku ve své domovské škole.

Problém s přijetím dětí uprchlíků mají školky

Od září už ale mají mít všechny školou povinné děti, které budou na našem území, své místo v lavici.

„Nevidíme v tom problém, místa máme. Už teď do škol chodí několik ukrajinských dětí. Do prázdnin jde především o to, aby se adaptovaly a naučily co možná nejvíc česky,“ řekl vsetínský místostarosta Tomáš Pifka.

Ve Vsetíně je přibližně 70 školáků z Ukrajiny, ve Valašském Meziříčí asi 140 a ve Zlíně téměř 250. Zlínský kraj je tak jedním z nejméně vytížených. Jiné kraje, především Praha a střední Čechy, jsou však naplněné na maximum a chybí jim jak ubytování, tak místa ve školách. Proto je jednou z variant, že se budou uprchlíci mezi kraji přerozdělovat. Pak by se mohly počty výrazně navýšit.

Daleko větší problém vzniká u školek. Třeba v Kroměříži aktuálně stačí mateřinky jen pro místní děti. „Řešení situace město hledá. V úvahu připadá rozšíření kapacit pomocí dočasných odloučených pracovišť současných mateřských škol, úpravou školky ve Štěchovicích či využitím dalších vhodných prostor v zařízeních města,“ naznačil mluvčí města Jan Vondrášek.

Podobné je to i ve Vsetíně. Tam by zřejmě šli cestou dětských skupin, momentálně pro ně radnice hledá vhodné prostory.