Sklizeň pomalu končí, první víno lze ochutnávat dřív než Svatomartinské

Připravenou mají k ochutnávání odrůdu Solaris. „Jako svatomartinské se prodávat nemůže, proto bude mít označení prvního vína letošního ročníku. V tomto týdnu se chystáme na lahvování Muškátu moravského,“ prozradil spolumajitel vinařství Libor Zlomek.

Ani ve vinařství Břetislava Jakubíka ve Zlechově se na unikátní značku nechystají. Sklizenou mají více než polovinu úrody a pro zákazníky připraví první mladé víno na ochutnávání za necelé dva týdny.

Nosit jedinečnou známku Svatomartinské může jen víno vybraných odrůd, které projde hodnocením odborné komise. Jde o odrůdy Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský, Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe. Právě v těchto dnech míří do Národního vinařského centra ve Valticích vzorky, které budou o certifikát usilovat.

„Letošní ročník slibuje opravdu zajímavá vína. Dá se očekávat, že vzhledem k příznivému průběhu sezony budou lehčí s nižším obsahem alkoholu,“ přiblížil Marek Babisz z Národního vinařského centra. „Červená budou díky teplému srpnu měkká, sametová, velmi příjemně pitelná. Bílá a růžová vína pak budou mít jemnější kyselinku než v loňském roce a budou doplněna lehkou ovocností.“

Unikátní značka musí splňovat doporučenou technologii výroby i podmínky pro množství alkoholu, barvu, aroma nebo obsah kyselin a cukrů. Hrozny musejí být sklizené a zpracované v Česku.

Pořadatelé předpokládají, že většina přihlášených vín podmínky splní a hodnocením úspěšně projde. I proto je možné, že svatomartinská vína ročníku 2022 budou mít rekordní zastoupení v podobě 2,3 milionu lahví.

Svatomartinské bude i ze Slovácka

„Počítáme s tím, že se zapojíme, a některé odrůdy už jsme přihlásili, třeba Müller Thurgau, který již čeká v nádobách,“ potvrdil vinař Zbyněk Vaďura z Polešovic. „Teď jsme ale trochu ve stresu, protože hrozen moc pěkně nevypadá, je tam ušlechtilá hniloba a už nemá smysl úrodu ve vinici nechávat. Potřebujeme hrozny co nejrychleji dostat do sklepa,“ upozornil.

Letošní sezonu si pěstitelé vesměs pochvalují. Srpen byl slunečný a teplý, někde dosahovaly teploty k 35 stupňům, až v září přišly obavy z dešťů, které se na některých místech ukázaly jako oprávněné. Proto mohou být vína tzv. jednodušší a mít o trochu méně minerálů, možná i alkoholu a cukru. I výnos bude v některých oblastech o málo nižší.

Stále ale půjde o kvalitní ročník. „Obecně platí, že v září jsme všude měli obrovský strach, co s úrodou udělají deště a jak se odrazí na kvalitě. Naštěstí to nikde neshnilo, a pokud, tak to byla plíseň ušlechtilá, s níž si vinař umí poradit,“ zhodnotil prezident Svazu vinařů Martin Chlad. „Kvalita letošního ročníku rozhodně nebude slabá.“

I vinařům se zvyšují náklady

Pěstitelé ale přiznávají, že radost z nové úrody jim trochu kazí celková společenská situace, rostoucí náklady a nejistá budoucnost.

„Každý vinař má své náklady sražené tak, že už nemá kde ušetřit,“ naznačil Jakubík. „Podepsal se na tom covid, a dnešní atmosféra ve společnosti je taková, že kultura se příliš nerozjela a návštěvnost lidí i na různých vinařských akcích je o padesát procent nižší, než je obvyklé. Třeba malí vinaři, kteří neměli větší finanční zásoby, zřejmě budou muset upravit cenu vína.“

Kromě toho, že pěstitelům vína mnohonásobně narostla cena energií, musejí se vyrovnávat i s dražším zbožím, které k výrobě vína nezbytně potřebují, jako jsou třeba lahve, šroubovací uzávěry nebo korkové špunty. Navíc se setkávají i s tím, že tyto položky začínají být nedostatkové.

„Do konce roku chceme mít ceny vína stejné. Ale lahve jsou o sto procent dražší, zatímco dosud stál kus 5,50, dnes je to 11 korun. Určitě se to pak na přelomu roku do ceny promítne,“ připustil Vaďura.

„Cena je diskutovaná otázka mezi vinaři. Víno je zbytná komodita a je otázka, jak by na vyšší ceny zákazníci reagovali. My se budeme snažit najít vnitřní úspory,“ poukázal Zlomek. „Dříve jsme třeba lahvovali vína na několikrát, což nám proces prodražilo. Proto už to budeme dělat jinak.“