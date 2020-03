V době krize klesá odbyt, sklárna ve Strání dočasně omezí výrobu

V posledních týdnech chyběli u pece čtyři důležití skláři, kteří museli zůstat doma na Slovensku. K tomu se přidal zastavený obchod se zahraničními zákazníky, nedostatek zakázek i fakt, že při foukání skla není možné se chránit proti koronavirové infekci.

Majitel skláren v Květné na moravsko-slovenském pomezí se proto nepříjemnému rozhodnutí nevyhnul. Zastaví výrobu.

„Ještě před dvěma týdny jsem byl optimista, stále to vypadalo dobře. Ale postupně se obchod zasekl a rozhodli jsme se, že vyrábět na sklad nemá smysl. Proto výrobu v Květné od tohoto pátku zavřeme,“ potvrdil pro MF DNES Lubor Cerva, majitel společnosti Cerva Bohemia.

„Na jak dlouho, se v tuto chvíli říct nedá, ale připustil bych maximálně dva měsíce. Máme rozpracované kontrakty, takže to není beznadějné.“

Sklárna v Květné zaměstnává zhruba 30 sklářů a s dalšími pracovníky má aktuálně 106 zaměstnanců.

Necelá třicítka v dubnu skončí, jde ale o předem nahlášené propouštění, které nesouvisí se situací kolem koronaviru. Je spojené s dobíhajícími pracovními smlouvami nebo s částečným ukončením dekorování skla, o které přestávají mít zákazníci zájem.

Po uzavření firmy zůstanou zaměstnanci doma na 60 procentech mzdy. Společnost chce tento čas využít k renovaci pece za zhruba půl milionu korun a k dalším údržbovým pracím v továrně.

Z Květné putuje sklo nejčastěji do zahraničí. Používají ho zákazníci v Německu, Rakousku, Rusku, Japonsku, Americe, Egyptě i v Kazachstánu. Před rokem třeba skláři vyrobili 350 nápojových sklenic pro dědičného prince Aloise z Lichtenštejna. Pro místní to byla prestižní záležitost, protože jeho předci sklárnu v roce 1794 založili.

Směřování zboží na zahraniční trhy mělo na pozastavení výroby vliv.

„Mnohé zakázky, které jsme klientům vyrobili, nejsou schopní vyložit nebo odvézt do své země. Takže my jsme na jednu stranu plní zboží, a na druhou nemáme co vyrábět,“ vysvětlil Cerva.

Problémy trápí celý sklářský průmysl. K razantnějšímu opatření přistoupila sklárna Moser, která má ve valašské Karolince brusírnu. Už před deseti dny oznámila i propouštění.

„Společnost Moser byla nucena uzavřít provoz pece číslo jedna a přistoupit k propuštění celkem padesáti zaměstnanců, včetně několika pracovníků provozu v Karolince,“ potvrdil mediální zástupce firmy Tomáš Hečko.

Sklářské řemeslo má v Karolince tradici starou více než 150 let. Kromě sklárny Moser tady funguje i výroba spadající pod společnost Crystalex CZ Nový Bor, kde zhruba stovka zaměstnanců sklo dekoruje.

Podle ředitele firmy Tomáše Januše evidují zhruba čtyřicetiprocentní pokles objednávek, k uzavírání provozů se ale zatím nechystají.

„Sklářství je proexportní odvětví, devadesát procent zboží míří do zahraničí a v posledních letech se výroba stabilizovala a rostla. Teď je to tak, že užitkové sklo je zbytné zboží a prodejny po celé Evropě jsou uzavřené,“ uvedl Marek Novák, tajemník Asociace sklářského a keramického průmyslu, která v ČR sdružuje 45 organizací.

„Pokud vím, tak se firmy k propouštění nechystají, je ale otázka, jak dlouho budou nařízení trvat a jakou pomoc poskytne vláda,“ doplnil.

Situace se dotýká i menších sklářských dílen a ateliérů. Například ve Vizovicích, kde ruční výrobu otevřeli před téměř třiceti lety a zboží dodávají do 52 zemí světa. Úspěch mají i díky nápadům hlavního designéra, kterým je sklářský výtvarník Jiří Vosmík. Výroba přesto pokračuje dál.

„Pochopitelně je to pro nás velká komplikace, která je vidět hlavně na odbytu. Prodejny, v nichž se prodává naše zboží, jsou zavřené v Praze i po celé Evropě,“ upozornil ředitel Glass Atelier Morava Jan Hladík.